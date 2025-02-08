Смертельна ДТП на Полтавщині: маршрутка зіткнулася з КрАЗом

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У ніч на 8 лютого на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, неподалік села Верхоли Полтавського району, сталася смертельна аварія. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, міжміський мікроавтобус Mercedes-Benz (сполучення «Харків-Рівне») під керуванням 64-річного водія з Рівненщини зіткнувся з вантажівкою «КРАЗ», якою керував 36-річний житель Полтави.

Унаслідок аварії 46-річний пасажир мікроавтобуса загинув на місці. Також постраждали:

27-річна пасажирка — госпіталізована з травмами,

Водій мікроавтобуса — оглянутий лікарями, госпіталізація не знадобилася.

На момент ДТП у мікроавтобусі перебували ще 16 пасажирів, серед яких 4 дітей. Вони не постраждали.

Слідчі поліції затримали водія Mercedes-Benz у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

За фактом аварії відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть). Причини ДТП встановлює слідство.