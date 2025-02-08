У Полтаві чоловік запускав феєрверки серед ночі: поліція відкрила провадження

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 235 Коментарів: 1

Уночі 8 лютого, близько 2.30, у провулку Нестора Городовенка в Полтаві пролунали вибухи феєрверків. Поліція встановила особу, причетну до інциденту. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Порушником виявився 32-річний місцевий мешканець, який пояснив, що таким чином відзначав день народження.

Правоохоронці розпочали розслідування за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Наразі вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру.

Окрім того, на порушника склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 195-6 КУпАП (порушення порядку використання піротехнічних засобів). Процесуальне керівництво у справі здійснює Полтавська окружна прокуратура.