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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві чоловік запускав феєрверки серед ночі: поліція відкрила провадження

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 235 Коментарів: 1

Чоловікові загрожує відповідальність за хуліганство

Уночі 8 лютого, близько 2.30, у провулку Нестора Городовенка в Полтаві пролунали вибухи феєрверків. Поліція встановила особу, причетну до інциденту. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Порушником виявився 32-річний місцевий мешканець, який пояснив, що таким чином відзначав день народження.

 

Правоохоронці розпочали розслідування за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Наразі вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру.

Окрім того, на порушника склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 195-6 КУпАП (порушення порядку використання піротехнічних засобів). Процесуальне керівництво у справі здійснює Полтавська окружна прокуратура.


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На Полтавщині травмувалась людина через використання піротехніки

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: архів Телеграфа
Теги: піротехніка феєрверки Полтава хуліганство
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Коментарі: 1

1 296
Andron777:
Сьогодні, 14:53

32 роки, якраз призовного віку. Тепер відправити його окопи рити. Там феєрверків дуже багато.


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