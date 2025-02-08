У Кременчуці біля смітників знайшли корпус гранати

7 лютого мешканці Кременчука виявили підозрілий предмет біля сміттєвих баків на вулиці Київській та повідомили про це правоохоронців.
Як повідомила пресслужба поліції Полтавщини, на місце прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які з дотриманням заходів безпеки вилучили корпус гранати та запал.
Поліція встановлює обставини події та походження боєприпасу. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).
Нагадаємо, що того ж дня на Полтавщині біля будинку вибухнув невідомий предмет
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