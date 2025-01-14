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У Кременчуці замінять меморіал у Секторі почесних поховань на Свіштовському кладовищі

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 428

 

Переможцем конкурсу проєкту памʼятника військової звитяги та громадянської жертовності став кременчуцький скульптор Володимир Максименко

У цьому році у Кременчуці на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань Захисників та Захисниць України. Сьогодні, 14 січня, комісія обрала переможця конкурсу проєкту памʼятника військової звитяги та громадянської жертовності.

Голова комісії, секретар Кременчуцької міськради Юрій Гриценко оголосив, що на конкурс ескізи своїх проєктів надіслали два учасники — Тульчинська районна громадська організація «Музей просто неба «Козацька левада» та кременчуцький скульптор, викладач дитячої художньої школи Володимир Максименко.

Представники комісії розглянули обидва проєкти.

Проєкт меморіалу від ГО «Козацька левада»

В основі проєкту є створення курган-могили — земляного насипу як символу незалежності, єдності та непорушності, наслідування традицій козацьких поховань. Одним із елементів меморіалу буде хрест Збройних сил України як символ доблесті та героїзму українських захисників. Також на проєкті будуть розміщені козацькі гармати і ядра, хвилі та вогонь — кожен елемент має своє сакральне значення.

Далі представили на розгляд комісії проєкт Володимира Максимовича.

Проєкт меморіалу Володимира Максимовича, виконаний у різних кольорах

Основною ідеєю проєкту є створення меморіального об'єкта, який втілює вдячність і шану героям, що віддали своє життя за незалежність України. Пам’ятник слугуватиме місцем пам’яті та духовного єднання покоління, а також нагадує про постійну боротьбу за свободу і територіальну цілісність країни. Образ пам’яті символізує духовний захист, вічність та скорботу, зображеної в молитвеному стані, що вказує на пошану до героїчного подвигу загиблих. Його розташування поруч з основною композицією підкреслює значення пам’яті як духовну зв’язку між поколіннями. Напис «Вічна пам'ять героя» нагадує про безсмертність їхніх подвигів у серцях українського народу. Контур України символізує єдність, територіальну цілісність та надію на процвітання, яка зберігається завдяки самопожертві героя. І хрест з тризубом, козацький хрест та емблема ЗСУ, як символ українського козацтва, вшановують боротьбу за свободу та зв'язок з багатовіковою історією українського народу.

Члени комісії шляхом голосування одноголосно обрали переможцем конкурсу проєкт Володимира Максимовича.

Далі скульптор разом зі своїми колегами має врахувати зауваження членів комісії, запропонувати ще кілька варіантів цього проєкту з урахуванням різних положень і розмірів елементів на меморіалі, а також розробити ще варіанти з урахуванням інших матеріалів і кольорів. Члени комісії мають затвердити варіанти, а далі рішення прийматимуть депутати на сесії Кременчуцької міськради.

За словами Юрія Гриценка, орієнтовна вартість такої стели становить близько 3 мільйонів гривень. Встановлення меморіалу попередньо заплановане на друге півріччя 2025 року.

Нагадаємо, найближчим часом на Полтавщині розроблятимуть стандарт оформлення військових кладовищ та секторів військових поховань.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Свіштовське кладовище поховання меморіальний сектор
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