Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 19:01
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У середу, 15 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
Технічне обслуговування електромереж:
- вул. Академіка Герасимовича: 95-166, 141-204
- вул. Арсенальна: 24/24, 26/1
- вул. Артема Носенка: 3-31Б
- вул. Віри Холодної: 33-62
- вул. Гайдамацька: 80, 147
- вул. Європейська: 44А-58/20
- вул. Івана Приходька: 134-150
- вул. Капітана Трусова: 39-46
- вул. Катерини Білокур: 26, 28
- вул. Квітки Цісик: 5/48-15
- вул. Майора Пугача: 13-50/11
- вул. Межова: 14/20
- вул. Народних Ополченців: 1-46
- вул. Нагірна: 1/3-30А
- вул. Одеська: 9-31А
- вул. Олександра Печерського: 2-60
- вул. Салганна: 14Б, 14В
- вул. Сержанта Мельничука: 16, 36, 96-139
- вул. Соломії Крушельницької: 1А-63
- вул. Чередницька: 22-39
- вул. Чумацький Шлях: 87-123А, 125, 125А, 125Б, 127, 129
- вул. Юрія Руфа: 7-50
- вул. Якова Петруся: 3-24
- вул. Ярослава Мудрого: 8А
- вул. Ярмаркова: 3В-11
- пров. Абрикосовий: 23-25/28
- пров. Арсенальний: 3-16
- пров. Давида Гурамішвілі: 1-8
- пров. Заводський: 3-8
- пров. Калиновий: 3-9А
- пров. Кременевий: 4-16
- пров. Криворізький: 2/2-18
- пров. Лубенський: 1-59/11
- пров. Миклухо-Маклая: 1-16
- пров. Пшеничний: 2-13
- пров. Святослава Хороброго: 1-8
- пров. Урожайний: 3-20
- пров. Фруктовий: 3-12/2
- туп. 1-й Хорольський: 5-18
- туп. 2-й Хорольський: 9-20
- туп. 3-й Хорольський: 9-13/15
- туп. 6-й Хорольський: 7/27, 8
- туп. Фруктовий: 3, 5, 7
- туп. Петра Григоренка: 1, 2, 27
- туп. Урожайний: 1-12.
Реалізація договорів про приєднання:
- вул. Адмірала Остроградського: 1-28
- вул. Вільної України: 17/2-60
- вул. Ірпінська: 7-14
- вул. Козацька: 61/31-94А
- вул. Олени Пчілки: 2А-23, 11/39-18
- вул. Ольги Кобилянської: 3-12/17
- вул. Платухіна: 20-37
- вул. Романа Шухевича: 10-40
- вул. Сергія Кульчицького: 16-49
- пр. 1-й Ягідний: 4, 4А
- пр. 2-й Ягідний: 2
- просп. Лесі Українки: 11, 55-84, 104, 110, 115, 118
- туп. Юннатів: 1-7.
З 8.00 до 18.00
За заявою користувача:
- вул. Салганна: 14Б, 14В
- вул. Ярмаркова: 3В-11
- туп. Кременецький: 11
- пров. Полтавський: 3-108
- просп. Полтавський: 33-106
- вул. Якова Петруся: 3-24
- пров. Якова Петруся: 4-22
- пров. Микити Клєцкова: 28А-47.
З 8.00 до 19.00
Реалізація договорів про приєднання:
- с. Потоки
- с. Мала Кохнівка.
З 8.00 до 20.00
Реалізація договорів про приєднання:
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