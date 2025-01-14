Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

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 Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У середу, 15 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

Технічне обслуговування електромереж:

  • вул. Академіка Герасимовича: 95-166, 141-204
  • вул. Арсенальна: 24/24, 26/1
  • вул. Артема Носенка: 3-31Б
  • вул. Віри Холодної: 33-62
  • вул. Гайдамацька: 80, 147
  • вул. Європейська: 44А-58/20
  • вул. Івана Приходька: 134-150
  • вул. Капітана Трусова: 39-46
  • вул. Катерини Білокур: 26, 28
  • вул. Квітки Цісик: 5/48-15
  • вул. Майора Пугача: 13-50/11
  • вул. Межова: 14/20
  • вул. Народних Ополченців: 1-46
  • вул. Нагірна: 1/3-30А
  • вул. Одеська: 9-31А
  • вул. Олександра Печерського: 2-60
  • вул. Салганна: 14Б, 14В
  • вул. Сержанта Мельничука: 16, 36, 96-139
  • вул. Соломії Крушельницької: 1А-63
  • вул. Чередницька: 22-39
  • вул. Чумацький Шлях: 87-123А, 125, 125А, 125Б, 127, 129
  • вул. Юрія Руфа: 7-50
  • вул. Якова Петруся: 3-24
  • вул. Ярослава Мудрого: 8А
  • вул. Ярмаркова: 3В-11
  • пров. Абрикосовий: 23-25/28
  • пров. Арсенальний: 3-16
  • пров. Давида Гурамішвілі: 1-8
  • пров. Заводський: 3-8
  • пров. Калиновий: 3-9А
  • пров. Кременевий: 4-16
  • пров. Криворізький: 2/2-18
  • пров. Лубенський: 1-59/11
  • пров. Миклухо-Маклая: 1-16
  • пров. Пшеничний: 2-13
  • пров. Святослава Хороброго: 1-8
  • пров. Урожайний: 3-20
  • пров. Фруктовий: 3-12/2
  • туп. 1-й Хорольський: 5-18
  • туп. 2-й Хорольський: 9-20
  • туп. 3-й Хорольський: 9-13/15
  • туп. 6-й Хорольський: 7/27, 8
  • туп. Фруктовий: 3, 5, 7
  • туп. Петра Григоренка: 1, 2, 27
  • туп. Урожайний: 1-12.

Реалізація договорів про приєднання:

  • вул. Адмірала Остроградського: 1-28
  • вул. Вільної України: 17/2-60
  • вул. Ірпінська: 7-14
  • вул. Козацька: 61/31-94А
  • вул. Олени Пчілки: 2А-23, 11/39-18
  • вул. Ольги Кобилянської: 3-12/17
  • вул. Платухіна: 20-37
  • вул. Романа Шухевича: 10-40
  • вул. Сергія Кульчицького: 16-49
  • пр. 1-й Ягідний: 4, 4А
  • пр. 2-й Ягідний: 2
  • просп. Лесі Українки: 11, 55-84, 104, 110, 115, 118
  • туп. Юннатів: 1-7.

З 8.00 до 18.00

За заявою користувача:

  • вул. Салганна: 14Б, 14В
  • вул. Ярмаркова: 3В-11
  • туп. Кременецький: 11
  • пров. Полтавський: 3-108
  • просп. Полтавський: 33-106
  • вул. Якова Петруся: 3-24
  • пров. Якова Петруся: 4-22
  • пров. Микити Клєцкова: 28А-47.

З 8.00 до 19.00

Реалізація договорів про приєднання:

  • с. Потоки
  • с. Мала Кохнівка.

З 8.00 до 20.00

Реалізація договорів про приєднання:

  • туп. Урожайний: 2.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії планові відключення
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