Солодка картопля або чим корисний батат

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 192

Якщо ви шукали, який овоч схожий на картоплю, то це саме батат. Насправді це ліана із коренеплодами, що походить з Центральної Америки, але зараз його вирощують у теплому і помірному кліматі багатьох країн світу

За своїм складом батат багатший на вуглеводи в порівнянні з картоплею. Та разом з ним коренеплід є хорошим джерелом магнію, калію і клітковини вітаміну В та С.

Підвищення чутливості до інсуліну

У 2008 році було проведене дослідження, де вчені виявили, що екстракт солодкої картоплі зі світлішою шкіркою покращує чутливість до інсуліну в людей, що мають діабет 2 типу. Також важливу роль тут відіграє і клітковина: за даними досліджень люди, які споживають більше клітковини, мають і менший ризик розвитку такого діабету. У 100 г пюре з батату міститься приблизно 2 г клітковини.

Зниження ризику розвитку раку

Батат є хорошим джерелом бета-каротину, як і морква. Цей пігмент діє як потужний антиоксидант, а також є провітаміном, тобто нам організм перетворює його на вітамін А. Своєю чергою антиоксиданти допомагають зменшити ризик виникнення деяких типів раку, пошкодження клітин вільними радикалами.

Захист здоров’я очей

Як я вже казав, батат є хорошим джерелом вітаміну А у формі бета-каротину, що позитивно впливає на здоров’я очей. Вчені у дослідженні виявили, що запечений разом зі шкіркою батат може забезпечити близько 1403 мкг вітаміну А, або 561% добової потреби людини.

Підвищення імунітету

Батат багатий на вітамін С, у 100 г коренеплоду міститься приблизно 10,3 мг. Вітамін С підтримує імунну систему та покращує засвоєння організмом заліза.

Поліпшення травлення

Через клітковину, яка міститься в бататі, організм краще бореться із проблемами травлення, загалом робота шлунково-кишкового тракту стає кращою.

Кому не можна їсти батат?

Якщо виключити індивідуальну непереносність продукту, батат не має особливих протипоказань, так само як і картопля. Але деяким людям слід бути обережними та вживати батат лише з дозволу лікаря:

тим, хто страждає на хвороби шлунку, такі як виразка, бо батат може негативно впливати на слизову оболонку;

батат містить речовини, що за структурою схожі на гормон прогестерон, тому деякі лікарі припускають, що він здатен впливати на гормональний фон у вагітних.

Чипси з батату із копченою паприкою в духовці

Складові:

1 великий батат

1 ст. л. оливкової олії

Сіль за смаком

Спеції: сухий часник, копчена паприка, суміш перців