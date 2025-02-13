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«Укрзалізниця» показала нові вагони, виготовлені на Крюківському вагонобудівному заводі

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 498

 

Вагони доповнюють фірмовий поїзд «Оберіг» сполученням Харків — Львів

В «Укрзалізниці» показали 9 нових вагонів, збудованих на Крюківському вагонобудівному заводі. Про це повідомляють у пресслужбі компанії.

Приєднали вагони до фірмового поїзда «Оберіг» сполученням Харків — Львів і учора, 11 лютого, вони вирушили у свою першу поїздку.

 

Додали до поїзда 5 купейних та 4 вагони СВ. У компанії зазначають: такі вагони планують отримувати й надалі. Коли ними повністю укомплектують рейс, потяг набуде статусу Флагманського. Але вартість квитків при цьому не зміниться.

 

Нові вагони мають підвищені безпекові характеристики:

  • 4-зонне відеоспостереження;
  • ручний замок та додаткове блокування купе;
  • сигналізацію на вхід до купе з посиленим сигналом;
  • кнопку виклику провідника;
  • модернізовані інструменти зв’язку та керування вагоном для поїзної бригади.

 

Перелік зручностей для пасажирів у нових вагонах:

  • якісна шумоізоляція та плавніший хід;
  • «м’яка» читальна зона біля вікна в кожному купе;
  • ⁠розетки, USB, Type-C на кожному пасажирському місці;
  • ⁠додаткові «планшетні» столики для пасажирів верхніх полиць купейних вагонів;
  • ⁠декілька режимів керування освітленням, включно з контурним вечірнім світлом для СВ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Крюківський вагонобудівний завод відремонтує для «Укрзалізниці» два електропоїзди «Тарпан» за майже 245 млн грн.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Укрзалізниця
Теги: КВБЗ Укрзалізниця вагони поїзд
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