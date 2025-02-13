«Укрзалізниця» показала нові вагони, виготовлені на Крюківському вагонобудівному заводі

В «Укрзалізниці» показали 9 нових вагонів, збудованих на Крюківському вагонобудівному заводі. Про це повідомляють у пресслужбі компанії.
Приєднали вагони до фірмового поїзда «Оберіг» сполученням Харків — Львів і учора, 11 лютого, вони вирушили у свою першу поїздку.
Додали до поїзда 5 купейних та 4 вагони СВ. У компанії зазначають: такі вагони планують отримувати й надалі. Коли ними повністю укомплектують рейс, потяг набуде статусу Флагманського. Але вартість квитків при цьому не зміниться.
Нові вагони мають підвищені безпекові характеристики:
Перелік зручностей для пасажирів у нових вагонах:
Нагадаємо, раніше ми писали, що Крюківський вагонобудівний завод відремонтує для «Укрзалізниці» два електропоїзди «Тарпан» за майже 245 млн грн.
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