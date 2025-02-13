«Укрзалізниця» показала нові вагони, виготовлені на Крюківському вагонобудівному заводі

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 498

В «Укрзалізниці» показали 9 нових вагонів, збудованих на Крюківському вагонобудівному заводі. Про це повідомляють у пресслужбі компанії.

Приєднали вагони до фірмового поїзда «Оберіг» сполученням Харків — Львів і учора, 11 лютого, вони вирушили у свою першу поїздку.

Додали до поїзда 5 купейних та 4 вагони СВ. У компанії зазначають: такі вагони планують отримувати й надалі. Коли ними повністю укомплектують рейс, потяг набуде статусу Флагманського. Але вартість квитків при цьому не зміниться.

Нові вагони мають підвищені безпекові характеристики:

4-зонне відеоспостереження;

ручний замок та додаткове блокування купе;

сигналізацію на вхід до купе з посиленим сигналом;

кнопку виклику провідника;

модернізовані інструменти зв’язку та керування вагоном для поїзної бригади.

Перелік зручностей для пасажирів у нових вагонах:

якісна шумоізоляція та плавніший хід;

«м’яка» читальна зона біля вікна в кожному купе;

⁠розетки, USB, Type-C на кожному пасажирському місці;

⁠додаткові «планшетні» столики для пасажирів верхніх полиць купейних вагонів;

⁠декілька режимів керування освітленням, включно з контурним вечірнім світлом для СВ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Крюківський вагонобудівний завод відремонтує для «Укрзалізниці» два електропоїзди «Тарпан» за майже 245 млн грн.