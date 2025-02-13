В Україні запровадили Національний день молитви: його відзначатимуть 24 лютого

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 217

«Спільна молитва захистить Україну та її захисників, стане символом духовного єднання народу та нашої непохитної віри у перемогу», — йдеться у пояснювальній записці

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