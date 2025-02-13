В Україні запровадили Національний день молитви: його відзначатимуть 24 лютого

«Спільна молитва захистить Україну та її захисників, стане символом духовного єднання народу та нашої непохитної віри у перемогу», — йдеться у пояснювальній записці
Верховна Рада України проголосувала за запровадження Національного дня молитви, який щорічно відзначатимуть 24 лютого — у річницю початку повномасштабного вторгнення РФ. За постанову № 12412 проголосували 255 народних депутатів, повідомив парламентар Ярослав Железняк («Голос»).
Мета Національного дня молитви — зміцнення національної єдності, консолідація суспільства та піднесення морально-патріотичного духу.
Уряд разом із Всеукраїнською Радою Церков розробить план заходів для відзначення Дня молитви на державному рівні.
Засідання Верховної Ради цього дня розпочинатиметься з виконання духовного гімну України «Боже великий, єдиний».
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