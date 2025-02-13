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Освіта, Полтавщина

У Полтаві нагородили переможців обласного туру конкурсу «Учитель року-2025»

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 136

 Серед лавреатів є кременчужанка

12 лютого у Полтаві відбулося нагородження переможців і лауреатів обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2025». Участь у конкурсі взяли 64 педагоги, а у фінальному етапі змагалися 19 учителів. Про це повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.

Переможцями стали:

  • Марина Лебідь (Ліцей № 38 ім. Івана Павловського, Полтава) — «Зарубіжна література»
  • Лариса Мамоян (Ліцей № 26 «Шевченківський», Полтава) — «Історія»
  • Олександр Лях (Миргородська гімназія № 2 «Гелікон») — «Технології / Трудове навчання»
  • Наталія Поцяпун (Ліцей № 17 «Інтелект», Полтава) — «Хімія»

Лавреати конкурсу

У різних номінаціях відзначили 16 педагогів із навчальних закладів області, серед них і кременчужанка.

У номінації «Зарубіжна література»:

  • Аліна Загорулько, учитель Опорного закладу «Дмитрівська загальноосвітня школа І-III ступенів»,
  • Наталія Лях, учитель Ліцею №2 «Подільський»;
  • Оксана Олеш, учитель Сем'янівського навчально-виховного комплексу;
  • Марина Човнова, учитель КЗ «Полтавська загальноосвітня школа І-III ступенів №5».

У номінації «Історія»:

  • Альона Данильченко, вчителька історії Ліцею № 17 «Інтелект»;
  • Оксана Каневська, вчителька історії Наукового ліцею № 3;
  • Олена Корж, вчителька історії Ліцею № 38 ім. Івана Павловського;
  • Сергій Срібний, вчитель історії Малобакайського закладу загальної середньої освіти І-III ступенів.

У номінації «Технології/Трудове навчання»:

  • Ганна Волошина, учитель Кременчуцького ліцею № 30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко;
  • Вікторія Замула, учитель Ліцею № 10 ім. В.Г. Короленка;
  • Владислав Підопригора, учитель Малокобелячківського ліцею Новосанжарської селищної ради.

У номінації «Хімія»:

  • Ірина Булига, учитель Ліцею № 26 «Шевченківський»;
  • Ірина Волошина, учитель Академічного ліцею імені братів Шеметів;
  • Євгенія Дорошенко, учитель Щербанівського ліцею;
  • Інна Пасішник, учитель Демидівського закладу загальної середньої освіти І-III ступенів.
«Перед педагогами стоїть один із найсерйозніших викликів — освітні втрати. Ми маємо зробити все, щоб Полтавщина залишалася серед лідерів освіти в Україні», — зазначив заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко.

Переможців нагородили дипломами та грошовими преміями в межах обласної програми «Розвиток освітнього простору Полтавщини». Також грошову винагороду надала Полтавська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України.Переможці обласного туру представлять Полтавщину на всеукраїнському рівні у квітні-травні 2025 року.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: учитель року ліцей № 30
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