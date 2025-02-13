У Полтаві нагородили переможців обласного туру конкурсу «Учитель року-2025»

Серед лавреатів є кременчужанка
12 лютого у Полтаві відбулося нагородження переможців і лауреатів обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2025». Участь у конкурсі взяли 64 педагоги, а у фінальному етапі змагалися 19 учителів. Про це повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.
Переможцями стали:
- Марина Лебідь (Ліцей № 38 ім. Івана Павловського, Полтава) — «Зарубіжна література»
- Лариса Мамоян (Ліцей № 26 «Шевченківський», Полтава) — «Історія»
- Олександр Лях (Миргородська гімназія № 2 «Гелікон») — «Технології / Трудове навчання»
- Наталія Поцяпун (Ліцей № 17 «Інтелект», Полтава) — «Хімія»
Лавреати конкурсу
У різних номінаціях відзначили 16 педагогів із навчальних закладів області, серед них і кременчужанка.
У номінації «Зарубіжна література»:
- Аліна Загорулько, учитель Опорного закладу «Дмитрівська загальноосвітня школа І-III ступенів»,
- Наталія Лях, учитель Ліцею №2 «Подільський»;
- Оксана Олеш, учитель Сем'янівського навчально-виховного комплексу;
- Марина Човнова, учитель КЗ «Полтавська загальноосвітня школа І-III ступенів №5».
У номінації «Історія»:
- Альона Данильченко, вчителька історії Ліцею № 17 «Інтелект»;
- Оксана Каневська, вчителька історії Наукового ліцею № 3;
- Олена Корж, вчителька історії Ліцею № 38 ім. Івана Павловського;
- Сергій Срібний, вчитель історії Малобакайського закладу загальної середньої освіти І-III ступенів.
У номінації «Технології/Трудове навчання»:
- Ганна Волошина, учитель Кременчуцького ліцею № 30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко;
- Вікторія Замула, учитель Ліцею № 10 ім. В.Г. Короленка;
- Владислав Підопригора, учитель Малокобелячківського ліцею Новосанжарської селищної ради.
У номінації «Хімія»:
- Ірина Булига, учитель Ліцею № 26 «Шевченківський»;
- Ірина Волошина, учитель Академічного ліцею імені братів Шеметів;
- Євгенія Дорошенко, учитель Щербанівського ліцею;
- Інна Пасішник, учитель Демидівського закладу загальної середньої освіти І-III ступенів.
«Перед педагогами стоїть один із найсерйозніших викликів — освітні втрати. Ми маємо зробити все, щоб Полтавщина залишалася серед лідерів освіти в Україні», — зазначив заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко.
Переможців нагородили дипломами та грошовими преміями в межах обласної програми «Розвиток освітнього простору Полтавщини». Також грошову винагороду надала Полтавська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України.Переможці обласного туру представлять Полтавщину на всеукраїнському рівні у квітні-травні 2025 року.