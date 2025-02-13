У Полтаві нагородили переможців обласного туру конкурсу «Учитель року-2025»

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12 лютого у Полтаві відбулося нагородження переможців і лауреатів обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2025». Участь у конкурсі взяли 64 педагоги, а у фінальному етапі змагалися 19 учителів. Про це повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.

Переможцями стали:

Марина Лебідь (Ліцей № 38 ім. Івана Павловського, Полтава) — «Зарубіжна література»

(Ліцей № 38 ім. Івана Павловського, Полтава) — Лариса Мамоян (Ліцей № 26 «Шевченківський», Полтава) — «Історія»

(Ліцей № 26 «Шевченківський», Полтава) — Олександр Лях (Миргородська гімназія № 2 «Гелікон») — «Технології / Трудове навчання»

(Миргородська гімназія № 2 «Гелікон») — Наталія Поцяпун (Ліцей № 17 «Інтелект», Полтава) — «Хімія»

Лавреати конкурсу

У різних номінаціях відзначили 16 педагогів із навчальних закладів області, серед них і кременчужанка.

У номінації «Зарубіжна література»:

Аліна Загорулько, учитель Опорного закладу «Дмитрівська загальноосвітня школа І-III ступенів»,

Наталія Лях, учитель Ліцею №2 «Подільський»;

Оксана Олеш, учитель Сем'янівського навчально-виховного комплексу;

Марина Човнова, учитель КЗ «Полтавська загальноосвітня школа І-III ступенів №5».

У номінації «Історія»:

Альона Данильченко, вчителька історії Ліцею № 17 «Інтелект»;

Оксана Каневська, вчителька історії Наукового ліцею № 3;

Олена Корж, вчителька історії Ліцею № 38 ім. Івана Павловського;

Сергій Срібний, вчитель історії Малобакайського закладу загальної середньої освіти І-III ступенів.

У номінації «Технології/Трудове навчання»:

Ганна Волошина, учитель Кременчуцького ліцею № 30 «Олімп» імені Н.М. Шевченко;

Вікторія Замула, учитель Ліцею № 10 ім. В.Г. Короленка;

Владислав Підопригора, учитель Малокобелячківського ліцею Новосанжарської селищної ради.

У номінації «Хімія»:

Ірина Булига, учитель Ліцею № 26 «Шевченківський»;

Ірина Волошина, учитель Академічного ліцею імені братів Шеметів;

Євгенія Дорошенко, учитель Щербанівського ліцею;

Інна Пасішник, учитель Демидівського закладу загальної середньої освіти І-III ступенів.

«Перед педагогами стоїть один із найсерйозніших викликів — освітні втрати. Ми маємо зробити все, щоб Полтавщина залишалася серед лідерів освіти в Україні», — зазначив заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко.

Переможців нагородили дипломами та грошовими преміями в межах обласної програми «Розвиток освітнього простору Полтавщини». Також грошову винагороду надала Полтавська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки України.Переможці обласного туру представлять Полтавщину на всеукраїнському рівні у квітні-травні 2025 року.