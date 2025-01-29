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Кременчук, Гроші, Освіта

У Кременчуці хочуть виділити понад мільйон гривень на ремонт школи: чому виникло питання щодо доцільності витрат

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 313

Питання розглянуть на сесії міської ради

У Кременчуці підготували проєкт рішення про виділення зі Стабілізаційного фонду понад 1 мільйон гривень для департаменту освіти. Гроші мали піти ліцею № 30 на капітальний ремонт герметизації швів стінових панелей. Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 29 січня.

За словами голови комісії, депутата Олександра Плескуна, на сьогодні ліцей включений до проєкту підвищення енергоефективності у Кременчуці. Тож загалом у комісії виникли питання щодо доцільності таких витрат, адже такими роботами має займатись підрядник, що нині опікується термомодернізацією міста, пояснили депутати. Нагадаємо, що проєкт «Підвищення енергоефективності громадських будівель у місті Кременчук» розпочали з 2018 року. Кременчук оформив кредит у розмірі 10 мільйонів євро. Місто користується кредитною позикою та грантом Європейського банку реконструкції та розвитку (Банком або ЄБРР) та позикою від Фонду чистих технологій (ФЧТ). 

На сьогодні Кременчук продовжує сплачувати кредит. Генеральним підрядником виступає азербайджанська компанія ТОВ «ММС Арт-Проже». 

Кредит у 10 мільйонів євро і затягування робіт. У Кременчуці обіцяють завершити проєкт енергоефективності у 2025 році

За словами заступниці керівника департаменту освіти Світлани Михайленко, ситуація у школі — аварійна, тому є необхідність додаткового фінансування робіт. Вона розповіла, що бували випадки, коли місто виконували роботи, які мали зробити підрядники згідно з договором. Надалі раніше встановлені обсяги робіт підрядником зменшувались, відповідно і фінансування з бюджету теж. Втім для цього потрібно провести додаткове коригування проєкту. 

Нині депутати не знають достеменно, чи проводив підрядник там роботи, адже якщо ремонт вже був, то «це їхня провина, хай вони і усувають», сказав Плескун.  

Комісія запропонувала розглянути це питання під час сесії Кременчуцької міської ради.

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Автор: Телеграф
Теги: термомодернізація ліцей № 30
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