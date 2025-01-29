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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Минулої ночі у Горішніх Плавнях 52-річний чоловік випав з вікна багатоповерхівки та загинув

Сьогодні, 19:26 Переглядів: 131

 

Поліція встановлює причини та обставини події

Надзвичайна подія сталася 29 січня близько 1.40 на вулиці Портова у Горішніх Плавнях. 52-річний чоловік випав з вікна багатоквартирного будинку, в якому мешкав та загинув. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції.

Отримавши від медиків інформацію про подію, на місце негайно прибула слідчо-оперативна група відділу №2 Кременчуцького районного управління поліції (м. Горішні Плавні). Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. 

За цим фактом слідчим підрозділом поліції вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 Кримінального кодексу України. Обставини події з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, вночі 8-го січня у Полтаві з вікна 5-го поверху одного із медзакладів випав 82-річний чоловік. Внаслідок отриманих травм він загинув на місці. А кілька місяців тому у Кременчуці чоловік випав із 5-го поверху: від отриманих травм він загинув.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини Горішні Плавні випав з вікна загинув
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