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Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 30 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Козацька, 61/31-94А
  • просп. Лесі Українки, 11, 104, 110, 118
  • вул. Сергія Кульчицького, 16-49
  • туп. Степовий, 1-9
  • вул. Академіка Герасимовича
  • вул. Білецьківська
  • вул. Гайдамацька
  • вул. Івана Чорнобаби
  • вул. Народних Ополченців
  • вул. Пілотів
  • вул. Сагайдачного
  • вул. Чумацький Шлях
  • вул. Ярослава Мудрого
  • пров. Гарматний
  • пров. Калиновий
  • пров. Криворізький
  • пров. Урожайний
  • проїзд Пілотів
  • проїзд Ополченський
  • пров. 1-й Ливарний
  • вул. Володимира Івасюка
  • вул. Ливарна
  • пров. Ливарний
  • туп. Ливарний
  • пров. Літописний
  • пров. Мирний
  • вул. Михайла Драгоманова
  • пров. Івана Кожедуба
  • вул. Івана Приходька
  • вул. Ковальська
  • пров. Крюківський
  • наб. Лейтенанта Дніпрова
  • вул. Лінійна
  • вул. М. Березовського
  • пр-д М. Старицького
  • вул. Павла Чубинського
  • пров. Петра Ракітіна
  • пров. Тополевий
  • пров. Художній
  • вул. Художня
  • вул. Олександріївська
  • вул. Юрія Кондратюка
  • вул. Юрія Липи
  • вул. Архітектора Сергєєва
  • вул. Богдана Хмельницького
  • вул. Ботанічна
  • вул. Братів Тютюнників
  • вул. Весняна
  • вул. Володимира Короленка
  • вул. Гійома Боплана
  • вул. Громадянська
  • вул. Затонна
  • вул. Каховська
  • вул. Кільцева
  • вул. Кооперативна
  • вул. Лугова
  • вул. Миколи Пирогова
  • вул. Нескорених
  • вул. Проєктна
  • вул. Проліскова
  • вул. Раїси Кириченко
  • пров. Бакинський, 9-12
  • пров. Бар’єрний, 7-12
  • вул. Вітчизняна, 5-20
  • вул. Гійома Боплана, 77-92
  • пров. Західний, 11-14
  • пров. Квітневий, 1-10
  • вул. Кооперативна, 1-28/75
  • пров. Луговий, 17-37
  • пр-д Луговий, 10-25
  • вул. Юрія Кондратюка, 13А-74/23
  • вул. Бетонна, 126-128А
  • вул. Пугачова, 36
  • вул. Куруківська, 1-6, 11, 27А
  • вул. Білецьківська, 2-28А
  • вул. Івана Чорнобаби, 10-31/1
  • вул. Петра Дорошенка, 2-8
  • вул. Пілотів, 46
  • пр-д Пілотів, 34А, 48
  • вул. Сагайдачного, 10, 29
  • вул. Ярослава Мудрого, 30-38
  • вул. Миколаївська
  • вул. Театральна, 42, 44, 46А
  • вул. Василя Сухомлинського, 3-15
  • вул. Володимира Івасюка, 103-122
  • пров. Дружби, 19-25
  • проїзд Дружби, 3-15
  • вул. Світанкова, 19-29
  • вул. Перекопська, 40
  • пров. Веселий, 10
  • вул. Івана Франка, 29-33
  • пров. Івана Кожедуба, 13-32
  • вул. Ковальська, 35-37
  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7
  • вул. Лінійна, 1-4
  • вул. Михайла Драгоманова, 13/28-49Б
  • вул. Павла Чубинського, 21-33
  • пров. Петра Ракітіна, 2-19
  • вул. Ковальська, 30/24-35
  • вул. 29 Вересня, 18-21
  • вул. Лейтенанта Покладова, 25-34
  • вул. Небесної Сотні, 41/66
  • вул. Полковника Гегечкорі, 40/53
  • вул. Троїцька, 39/32-64
  • вул. Миколи Молочникова, 2-11
  • пров. Рівненський, 8А
  • вул. Тараса Бульби, 25, 27

З 8.00 до 19.00

  • с. Придніпрянське
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень Полтаваобленерго
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