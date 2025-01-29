Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 30 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Козацька, 61/31-94А

просп. Лесі Українки, 11, 104, 110, 118

вул. Сергія Кульчицького, 16-49

туп. Степовий, 1-9

вул. Академіка Герасимовича

вул. Білецьківська

вул. Гайдамацька

вул. Івана Чорнобаби

вул. Народних Ополченців

вул. Пілотів

вул. Сагайдачного

вул. Чумацький Шлях

вул. Ярослава Мудрого

пров. Гарматний

пров. Калиновий

пров. Криворізький

пров. Урожайний

проїзд Пілотів

проїзд Ополченський

пров. 1-й Ливарний

вул. Володимира Івасюка

вул. Ливарна

пров. Ливарний

туп. Ливарний

пров. Літописний

пров. Мирний

вул. Михайла Драгоманова

пров. Івана Кожедуба

вул. Івана Приходька

вул. Ковальська

пров. Крюківський

наб. Лейтенанта Дніпрова

вул. Лінійна

вул. М. Березовського

пр-д М. Старицького

вул. Павла Чубинського

пров. Петра Ракітіна

пров. Тополевий

пров. Художній

вул. Художня

вул. Олександріївська

вул. Юрія Кондратюка

вул. Юрія Липи

вул. Архітектора Сергєєва

вул. Богдана Хмельницького

вул. Ботанічна

вул. Братів Тютюнників

вул. Весняна

вул. Володимира Короленка

вул. Гійома Боплана

вул. Громадянська

вул. Затонна

вул. Каховська

вул. Кільцева

вул. Кооперативна

вул. Лугова

вул. Миколи Пирогова

вул. Нескорених

вул. Проєктна

вул. Проліскова

вул. Раїси Кириченко

пров. Бакинський, 9-12

пров. Бар’єрний, 7-12

вул. Вітчизняна, 5-20

вул. Гійома Боплана, 77-92

пров. Західний, 11-14

пров. Квітневий, 1-10

вул. Кооперативна, 1-28/75

пров. Луговий, 17-37

пр-д Луговий, 10-25

вул. Юрія Кондратюка, 13А-74/23

вул. Бетонна, 126-128А

вул. Пугачова, 36

вул. Куруківська, 1-6, 11, 27А

вул. Білецьківська, 2-28А

вул. Івана Чорнобаби, 10-31/1

вул. Петра Дорошенка, 2-8

вул. Пілотів, 46

пр-д Пілотів, 34А, 48

вул. Сагайдачного, 10, 29

вул. Ярослава Мудрого, 30-38

вул. Миколаївська

вул. Театральна, 42, 44, 46А

вул. Василя Сухомлинського, 3-15

вул. Володимира Івасюка, 103-122

пров. Дружби, 19-25

проїзд Дружби, 3-15

вул. Світанкова, 19-29

вул. Перекопська, 40

пров. Веселий, 10

вул. Івана Франка, 29-33

пров. Івана Кожедуба, 13-32

вул. Ковальська, 35-37

наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7

вул. Лінійна, 1-4

вул. Михайла Драгоманова, 13/28-49Б

вул. Павла Чубинського, 21-33

пров. Петра Ракітіна, 2-19

вул. Ковальська, 30/24-35

вул. 29 Вересня, 18-21

вул. Лейтенанта Покладова, 25-34

вул. Небесної Сотні, 41/66

вул. Полковника Гегечкорі, 40/53

вул. Троїцька, 39/32-64

вул. Миколи Молочникова, 2-11

пров. Рівненський, 8А

вул. Тараса Бульби, 25, 27 З 8.00 до 19.00 с. Придніпрянське

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