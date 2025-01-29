Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У четвер, 30 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Козацька, 61/31-94А
- просп. Лесі Українки, 11, 104, 110, 118
- вул. Сергія Кульчицького, 16-49
- туп. Степовий, 1-9
- вул. Академіка Герасимовича
- вул. Білецьківська
- вул. Гайдамацька
- вул. Івана Чорнобаби
- вул. Народних Ополченців
- вул. Пілотів
- вул. Сагайдачного
- вул. Чумацький Шлях
- вул. Ярослава Мудрого
- пров. Гарматний
- пров. Калиновий
- пров. Криворізький
- пров. Урожайний
- проїзд Пілотів
- проїзд Ополченський
- пров. 1-й Ливарний
- вул. Володимира Івасюка
- вул. Ливарна
- пров. Ливарний
- туп. Ливарний
- пров. Літописний
- пров. Мирний
- вул. Михайла Драгоманова
- пров. Івана Кожедуба
- вул. Івана Приходька
- вул. Ковальська
- пров. Крюківський
- наб. Лейтенанта Дніпрова
- вул. Лінійна
- вул. М. Березовського
- пр-д М. Старицького
- вул. Павла Чубинського
- пров. Петра Ракітіна
- пров. Тополевий
- пров. Художній
- вул. Художня
- вул. Олександріївська
- вул. Юрія Кондратюка
- вул. Юрія Липи
- вул. Архітектора Сергєєва
- вул. Богдана Хмельницького
- вул. Ботанічна
- вул. Братів Тютюнників
- вул. Весняна
- вул. Володимира Короленка
- вул. Гійома Боплана
- вул. Громадянська
- вул. Затонна
- вул. Каховська
- вул. Кільцева
- вул. Кооперативна
- вул. Лугова
- вул. Миколи Пирогова
- вул. Нескорених
- вул. Проєктна
- вул. Проліскова
- вул. Раїси Кириченко
- пров. Бакинський, 9-12
- пров. Бар’єрний, 7-12
- вул. Вітчизняна, 5-20
- вул. Гійома Боплана, 77-92
- пров. Західний, 11-14
- пров. Квітневий, 1-10
- вул. Кооперативна, 1-28/75
- пров. Луговий, 17-37
- пр-д Луговий, 10-25
- вул. Юрія Кондратюка, 13А-74/23
- вул. Бетонна, 126-128А
- вул. Пугачова, 36
- вул. Куруківська, 1-6, 11, 27А
- вул. Білецьківська, 2-28А
- вул. Івана Чорнобаби, 10-31/1
- вул. Петра Дорошенка, 2-8
- вул. Пілотів, 46
- пр-д Пілотів, 34А, 48
- вул. Сагайдачного, 10, 29
- вул. Ярослава Мудрого, 30-38
- вул. Миколаївська
- вул. Театральна, 42, 44, 46А
- вул. Василя Сухомлинського, 3-15
- вул. Володимира Івасюка, 103-122
- пров. Дружби, 19-25
- проїзд Дружби, 3-15
- вул. Світанкова, 19-29
- вул. Перекопська, 40
- пров. Веселий, 10
- вул. Івана Франка, 29-33
- пров. Івана Кожедуба, 13-32
- вул. Ковальська, 35-37
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7
- вул. Лінійна, 1-4
- вул. Михайла Драгоманова, 13/28-49Б
- вул. Павла Чубинського, 21-33
- пров. Петра Ракітіна, 2-19
- вул. Ковальська, 30/24-35
- вул. 29 Вересня, 18-21
- вул. Лейтенанта Покладова, 25-34
- вул. Небесної Сотні, 41/66
- вул. Полковника Гегечкорі, 40/53
- вул. Троїцька, 39/32-64
- вул. Миколи Молочникова, 2-11
- пров. Рівненський, 8А
- вул. Тараса Бульби, 25, 27
З 8.00 до 19.00
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