Полтавський ОТЦК спростував чергові фейки місцевих телеграм-каналів про «стрілянину по ухилянтам»

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Сьогодні, 29 січня, пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП спростувала інформацію, оприлюднену одним із місцевим телеграм-каналів, яка дискредитувала його військовослужбовців.

— Інформуємо, що інформація, розміщена в телеграм-каналі «Доброго вечора, ми з Полтави», не відповідає дійсності, — написали у повідомленні військової установи у Facebook.

Як зазначається у повідомленні, цей телеграм-канал оприлюднив відео, на якому нібито «співробітник ТЦК почав стріляти по ухилянту який тікав від повістки».

— Звичайно ж це не правда — саме відео двомісячної давнини й було зняте в Борисполі. Тоді працівник Муніципальної варти дійсно здійснив кілька пострілів. Проте навіть тоді це не мало жодного стосунку до ТЦК, попри численні намагання деяких медіа подати «гарячу» новину про «військового з ТЦК, який стріляє по ухилянту», - зазначили в Полтавському ОТЦК.

І додали, що телеграм-канал «Доброго вечора, ми з Полтави» розмістив дане відео з хештегом «реклама».

— Але навіть для реклами пропозиція «подивитися на тіло» — справжня ницість. Відео розміщене, очевидно, з метою банального розкручування іншого телеграм-каналу — саме туди й ведуть усі три посилання. Проте це не відміняє того факту, що 70 тисяч підписників даного каналу побачили це повідомлення і далеко не всі зрозуміли, що це брехня і реклама. А поширення маніпулятивної та неперевіреної інформації грає на руку нашому спільному ворогу. Адже у будь-якому випадку публікації подібного характеру в інформаційному просторі використовуються для зриву мобілізаційних заходів, а також щоб дискредитувати ТЦК та СП, - резюмували в Полтавському ОТЦК.

Військові закликали ставитися критично до інформації, перевіряти факти та «не читати телеграм-помийки».

Топ-10 російських фейків про війну, ТЦК та мобілізацію: як Росія намагається зірвати мобілізацію

Нагадаємо, ми писали, що торік Росія мобілізувала до своєї армії на окупованих територіях понад 10 тисяч українців на війну проти України.

«Військових воюючої країни принижує населення, яке вони захищали»: у Полтавському ОТЦК прокоментували резонансну сутичку з цивільним

Нещодавно, після оприлюднення у соцмережах резонансного відео, на якому зафіксовано сутичку у Полтаві між працівниками ТЦК та цивільним чоловіком, де також містилася брехлива інформація щодо військових, ситуацію на брифінгу прокоментував речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Він заявив, що «дуже прикро, що військовослужбовці, які захищали Україну, а після отримання поранень проходять службу в ТЦК, чи не щодня стикаються з образами».

— Виникає неприйнятна ситуація, коли військових воюючої країни принижує населення, яке вони захищали та продовжують захищати, — сказав Роман Істомін.

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Наприкінці листопада речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін розповів, чи можна поповнення ЗСУ покласти на рекрутингові центри та наскільки вірогідний варіант розформування ТЦК та СП. Він зазначив, що рекрутинг — це призов на військову службу для мотивованих, які у своїй більшості стали на захист України у перші місяці повномасштабної війни. А примусова мобілізація — це для немотивованих, які або не хочуть виконувати свій конституційний обов’язок по захисту Батьківщини, або вагаються. І, на його думку, будь-яка структура, що проводитиме примусову мобілізацію, зазнаватиме хейту так само, як і ТЦК сьогодні, з боку тих, хто не бажає захищати свою країну та не хоче помічати війни.

Чи спроможні Центри рекрутингу замінити ТЦК та чи можливо уникнути хейту, проводячи примусову мобілізацію

13 листопада Роман Істоміна провів брифінг щодо відмінностей між мобілізацією та рекрутингом до ЗСУ. В ході брифінгу, він прокоментував питання щодо того, чи можна з працівників ТЦК створити нові бойові бригади. Він заявив, що саме з працівників ТЦК точно жодної бойової бригади створити неможливо. Роман Істомін також зауважив, що військовослужбовці, які служать в ТЦК, є обмежено придатними до проходження військової служби, мали поранення чи якісь захворювання, що не дозволяє їм виконувати завдання у складі бойових підрозділів. ВЛК визнало їх придатними до проходження військової служби у ТЦК та інших тилових установах, після чого їх перевели до ТЦК. Тож, створення бойових бригад із таких військовослужбовців також неможливо. Згодом Полтавський обласний ТЦК надав додаткові роз’яснення з питань того, хто працює, а хто служить в ТЦК, та пояснив, що ТЦК є територіальним органом військового управління ЗСУ.

Коли припиниться вручення повісток на вулицях міст та як відбувається затримання військовозобов’язаних

У Полтавському ОТЦК також розповідали, чому військові ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних Сил України. А також розповіли, коли припиниться вручення повісток на вулицях міст та як відбувається затримання військовозобов’язаних.

А також нагадали, що кожен громадянин України чоловічої статі віком від 18 до 60 років повинен мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК або поліцейського разом із документом, що посвідчує особу.

У Полтавському ОТЦК пояснили відмінність рекрутингу від мобілізації та наголосили, що кожен має бути готовим до призову

«Кременчуцький Телеграф» раніше писав, що згідно із законом про вдосконалення мобілізації (№ 3633-ІХ) військовозобов’язані повинні постійно мати при собі військово-облікові документи та пред’являти їх разом з документом, що посвідчує особу. А у співробітників територіальних центрів комплектування є право вимагати від чоловіків віком від 18 до 60 років показати свої військово-облікові документи.