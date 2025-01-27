Топ-10 російських фейків про війну, ТЦК та мобілізацію: як Росія намагається зірвати мобілізацію

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 410

Російські спецслужби нарощують зусилля щодо зриву мобілізації в Україні. Для цього створюють та поширюють фейкові та маніпулятивні новини, використовуючи онлайн-ресурси, телеграм-канали, соцмережі, можливості ШІ та інші сучасні технології. Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомляє пресслужба Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

— Ворог розуміє, що зрив мобілізації — це найлегший шлях до власної перемоги. Саме тому для дискредитації ТЦК та СП, що займаються мобілізацією, російська пропаганда докладає багато зусиль і витрачає значні бюджети, — каже офіцер управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Наталія Кіндратів.

Основна мета таких дій — формування в українському суспільстві стійких негативних упереджень щодо роботи ТЦК.

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Топ-10 найпоширеніших міфів та маніпуляцій, що пов’язані з діяльністю територіальних центрів комплектування, та їх спростування.

1. «ТЦК — це приватна організація»/«ТЦК утворені незаконно»/«Таких юридичних осіб , як ТЦК не існує »

Відповідно до норм чинного законодавства ТЦК та СП — це орган військового управління, на який покладене завдання виконання законодавства з військового обов’язку, військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації. Це визначено Постановою Кабінету міністрів України від 23 лютого 2022 р. № 154 «Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки». Тоді ж ТЦК повністю замінили собою систему військових комісаріатів.

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Відповідно до п. 7 цього Положення, ТЦК та СП областей «є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства». Підпорядковані їм ТЦК та СП є відокремленими підрозділами і хоча не є окремими юридичними особами, проте мають власну печатку із зображенням Державного Герба і своїм найменуванням.

2. «В Україні немає стану війни, тому мобілізація незаконна»

У цьому випадку відбувається маніпуляція навколо понять «стан війни» і «воєнний стан». Варто розуміти, що зараз в Україні діє воєнний стан, який надає владі всі відповідні повноваження проводити мобілізацію.

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А поняття «стан війни» у міжнародному праві вперше згадується у Конвенції про відкриття воєнних дій, ухваленій 1907 року в Гаазі, згідно з якою, про стан війни має повідомити та сторона, яка напала, а не жертва агресії. Загалом у міжнародному праві оголошення війни розглядається як дія держави-агресора. Україна ж користується своїм правом на самозахист, відтак введення воєнного стану регламентує всі необхідні заходи для забезпечення національної безпеки.

3. «ТЦК — не ЗСУ»/«У ТЦК служать ті, хто «відкупилися» від служби у бойових підрозділах або влаштувались за гроші чи по знайомству»

Підрозділи ТЦК та СП підпорядковуються Сухопутним військам ЗСУ. В них служать мобілізовані та контрактники, більшість з них переведена з інших військових частин по стану здоров’я, і виконують не менш важливі завдання з комплектування особовим складом Збройні Сили України.

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Згідно з даними Міністерства оборони, загальна кількість військовослужбовців ТЦК та СП — близько 36 тисяч. З них 7 тисяч — це цивільні працівники, 3 тисячі — жінки. 18,5 тисяч військовослужбовців ТЦК та СП (це понад 70%) — обмежено придатні. Здебільшого цей статус набутий на полі бою, вони воювали на фронті. Саме такі люди найчастіше залучені до роботи в складі груп оповіщень.

4. «Перевірка документів громадян працівниками ТЦК та СП незаконна»

Перевірка документів, як і обов’язок їх мати при собі та пред’являти на вимогу, чітко визначені у постанові Кабінету міністрів України № 560 від 16.05.2024 року.

У пункті 49 цієї постанови вказано, що «уповноважені представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейські (…) мають право вимагати у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ (у т. ч. в електронній формі) разом з документом, що посвідчує особу».

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У свою чергу згідно з пунктом 25 цієї ж постанови «громадяни чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ (у т. ч. в електронній формі) та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського».

Це повністю узгоджується з вимогами законодавства та Конституцією, оскільки захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов’язком, а перевірка документів необхідна для контролю за його виконанням.

5. «ТЦК викрадають людей»/«ТЦК пакує всіх без розбору»/«Мобілізують всіх підряд»

На ТЦК та СП покладено функції з проведення заходів мобілізації, у тому числі оповіщення громадян. Групи оповіщення перевіряють чи особа не перебуває в розшуку, чи перебуває на військовому обліку та не порушує його правила, а також звіряє дані з Єдиним державним реєстром військовозобов’язаних.

У разі виявлення порушень чи розбіжностей особі пропонують прослідувати до найближчого ТЦК та СП для звіряння даних, постановки на облік або проходження ВЛК. Проте, якщо громадянин відмовляється це зробити, то на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення поліціянт одразу проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до найближчого ТЦК та СП.

За порушення правил військового обліку адмінзатримання може тривати до 3-х годин, а за спротив — до 3-х діб

За відсутності бронювання чи відстрочки, а також у разі придатності за станом здоров’я, людина підлягає мобілізації.

У разі наявності підстав для відтермінування особа може бути призвана на військову службу добровільно лише за власною згодою.

6. «В ТЦК всі придатні»/Повістка ТЦК — пряма дорога на «нуль»

Придатність до військової служби визначає не ТЦК, а Військово-лікарська комісія (ВЛК). Вона не підпорядковується керівництву ТЦК і складається з цивільних лікарів.

Згідно з Наказом МОУ № 402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» особи можуть бути визнані придатними, тимчасово непридатними або непридатними до військової служби. Проте навіть серед тих хто визнаний придатним є різний ступінь придатності — наприклад, придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП тощо.

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Після визначення рівня придатності, на основі професійних та особистісних характеристик, досвіду людина направляється на проходження базової військової підготовки (БЗВП), що триває 1,5-2 місяці. Опісля військовослужбовець може бути скерований на фахову підготовку, а також проходити додаткову підготовку, злагодження та адаптацію на базі того підрозділу, в який зарахований. Потрапити на фронт одразу після отримання повістки неможливо.

7. «Мобілізовані мають бути спочатку лише працівники ТЦК, поліції, інших силових структур»/ « Спершу хай служать поліція і ТЦК » /«Чому ви не на фронті?»

Військовослужбовці ТЦК та СП вже проходять військову службу, більшість з них переведені сюди після тривалого перебування на фронті. Працівники інших силових структур виконують поставлені їм завдання на визначеній території й велика частина з них регулярно проходить ротацію в зоні бойових дій.

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Наративи про те, що служити в армії мають «депутати, поліція, прокурори» активно просуває Росія. Наприклад, щодо Національної поліції — росіяни у своїх вкидах навмисне завищують кількість поліцейських в Україні, а також стверджують, що поліціянти не воюють. Насправді ж підрозділи Нацполіції беруть безпосередню участь у бойових діях — наприклад, бригади НГУ «Лють» та «Корд».

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А згідно з постановою КМУ № 450 від 5 травня 2023 року, чисельність співробітників Нацполіції не може перевищувати 141 330 осіб, тоді як російська пропаганда називає в кілька разів вищі числа. Щобільше, наразі в Нацполіції недобір по кадрах, а майже 25 тисяч працівників з наявних — цивільні.

8. « Берете тільки бідних, алкоголіків і наркоманів » / « ТЦК не зупиняють дорогі машини, а лише звичайних людей » / « Затриманих тримають у нелюдських катівнях, люди помирають »

Меседж про те, що мобілізують лише «бідних, алкоголіків та наркоманів» є одним з наративів Росії, який спрямований на розкол в українському суспільстві та зрив мобілізаційних процесів. ТЦК та СП не робить вибірку чи сегрегацію за жодною соціальною ознакою. Військовослужбовці центрів комплектування проводять оповіщення в різних громадських місцях, в тому числі зупиняють і автобуси, і автівки різної цінової категорії.

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Враховуючи масштаби мобілізації в умовах війни, випадки виклику бригад швидкої допомоги до установ ТЦК та СП справді бувають. Проте варто розуміти, що вони статистично мають таку ж ймовірність як і в повсякденному житті. Натомість завданням російської пропаганди є масштабування, створення ілюзії системності таких ситуацій.

Окремі випадки госпіталізації людей не пов’язані з їхнім перебуванням на територій ТЦК, а теза ворога про «тримання в нелюдських умовах» взагалі не відповідає дійсності і схожі відео є фейковими.

9. «В ТЦК всюди корупція, всім, хто має гроші, можна відкупитися»

Корупція — це спосіб громадян обійти закон, що є загальнодержавною проблемою. Корупція в ТЦК та СП не має системного характеру. У випадках доведених порушень з боку військовослужбовців чи працівників ТЦК проводяться розслідування.

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За даними ДБР, починаючи з 24 лютого 2022 року працівники ДБР розслідували понад 400 кримінальних проваджень, пов’язаних із роботою територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки по всій Україні. Випадки пов’язані з корупцією — лише частина з них.

10. «По селах і маленьких містах всіх чоловіків повигрібали, а в Києві й великих містах майже не чіпають»

Це хибне враження, яке здебільшого формується через різну кількість та густоту населення в населених пунктах. Мобілізація не здійснюється вибірково за територіальним принципом, а проводиться на всій території України.

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Крім того, меседжі щодо вибіркової мобілізації навмисне поширює російська пропаганда, щоб розколоти українське суспільство. Наприклад, популярними є російські вкиди, в яких для населення Заходу України транслюють меседжі про те, що менше мобілізують жителів Сходу України та навпаки. Такі повідомлення не відповідають дійсності.

«Військових воюючої країни принижує населення, яке вони захищали»: у Полтавському ОТЦК прокоментували резонансну сутичку з цивільним

Нагадаємо, нещодавно, після оприлюднення у соцмережах резонансного відео, на якому зафіксовано сутичку у Полтаві між працівниками ТЦК та цивільним чоловіком, ситуацію на брифінгу прокоментував речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Він заявив, що «дуже прикро, що військовослужбовці, які захищали Україну, а після отримання поранень проходять службу в ТЦК, чи не щодня стикаються з образами».

— Виникає неприйнятна ситуація, коли військових воюючої країни принижує населення, яке вони захищали та продовжують захищати, — сказав Роман Істомін.

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Наприкінці листопада речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін розповів, чи можна поповнення ЗСУ покласти на рекрутингові центри та наскільки вірогідний варіант розформування ТЦК та СП. Він зазначив, що рекрутинг — це призов на військову службу для мотивованих, які у своїй більшості стали на захист України у перші місяці повномасштабної війни. А примусова мобілізація — це для немотивованих, які або не хочуть виконувати свій конституційний обов’язок по захисту Батьківщини, або вагаються. І, на його думку, будь-яка структура, що проводитиме примусову мобілізацію, зазнаватиме хейту так само, як і ТЦК сьогодні, з боку тих, хто не бажає захищати свою країну та не хоче помічати війни.

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13 листопада Роман Істоміна провів брифінг щодо відмінностей між мобілізацією та рекрутингом до ЗСУ. В ході брифінгу, він прокоментував питання щодо того, чи можна з працівників ТЦК створити нові бойові бригади. Він заявив, що саме з працівників ТЦК точно жодної бойової бригади створити неможливо. Роман Істомін також зауважив, що військовослужбовці, які служать в ТЦК, є обмежено придатними до проходження військової служби, мали поранення чи якісь захворювання, що не дозволяє їм виконувати завдання у складі бойових підрозділів. ВЛК визнало їх придатними до проходження військової служби у ТЦК та інших тилових установах, після чого їх перевели до ТЦК. Тож, створення бойових бригад із таких військовослужбовців також неможливо. Згодом Полтавський обласний ТЦК надав додаткові роз’яснення з питань того, хто працює, а хто служить в ТЦК, та пояснив, що ТЦК є територіальним органом військового управління ЗСУ.

Коли припиниться вручення повісток на вулицях міст та як відбувається затримання військовозобов’язаних

У Полтавському ОТЦК також розповідали, чому військові ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних Сил України. А також розповіли, коли припиниться вручення повісток на вулицях міст та як відбувається затримання військовозобов’язаних.

А також нагадали, що кожен громадянин України чоловічої статі віком від 18 до 60 років повинен мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу уповноваженого представника ТЦК або поліцейського разом із документом, що посвідчує особу.

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«Кременчуцький Телеграф» раніше писав, що згідно із законом про вдосконалення мобілізації (№ 3633-ІХ) військовозобов’язані повинні постійно мати при собі військово-облікові документи та пред’являти їх разом з документом, що посвідчує особу. А у співробітників територіальних центрів комплектування є право вимагати від чоловіків віком від 18 до 60 років показати свої військово-облікові документи.