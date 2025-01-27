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Кременчуцькі спортсмени — переможці та призери чемпіонату України з греко-римської боротьби

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 104

 

У здобутку борців одне золото, одне срібло та чотири бронзи

Кременчуцькі спортсмени вибороли перемогу та призові місця на чемпіонаті України з греко-римської боротьби, що проходив у Мукачеві. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Загалом у здобутку борців шість медалей — одна золота, одна срібна та чотири бронзових.

Перше місце посів Всеволод Сапун (вагова категорія 63 кг), друге — Владислав Іваніна (вагова категорія 77 кг). 

Бронзу вибороли:

  • Вадим Матрос (вагова категорія 67 кг);
  • Ерік Шевченко (вагова категорія 72 кг);
  • Ізет Бекіров (вагова категорія 72 кг);
  • Мадамін Мірзоєв (вагова категорія 87 кг).

П’яті місця здобули Микита Семенцов та Богдан Різніченко.

У загальному заліку команда борців із Полтавщини посіла друге місце.

Зауважимо, що це не перші спортивні здобутки кременчуцьких борців. Так у травні минулого року Вадим Матрос став чемпіоном світу з греко-римської боротьби. У січні спортсмени стали переможцями та призерам чемпіонату області з греко-римської боротьби.

Кременчуцькі борці — вихованці та випускники спортивного ліцею імені І. Піддубного.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Кременчук спорт спортивний ліцей греко-римська боротьба чемпіонат України
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