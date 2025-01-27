Кременчуцькі спортсмени вибороли перемогу та призові місця на чемпіонаті України з греко-римської боротьби, що проходив у Мукачеві. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.
Загалом у здобутку борців шість медалей — одна золота, одна срібна та чотири бронзових.
Перше місце посів Всеволод Сапун (вагова категорія 63 кг), друге — Владислав Іваніна (вагова категорія 77 кг).
Бронзу вибороли:
П’яті місця здобули Микита Семенцов та Богдан Різніченко.
У загальному заліку команда борців із Полтавщини посіла друге місце.
Зауважимо, що це не перші спортивні здобутки кременчуцьких борців. Так у травні минулого року Вадим Матрос став чемпіоном світу з греко-римської боротьби. У січні спортсмени стали переможцями та призерам чемпіонату області з греко-римської боротьби.
Кременчуцькі борці — вихованці та випускники спортивного ліцею імені І. Піддубного.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.