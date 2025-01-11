Кременчуцькі борці здобули призові місця на Чемпіонаті Полтавщини U-20

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Спортсмени з Кременчука вибороли перші та треті місця у різних вагових категоріях

9 січня пройшов Чемпіонат Полтавської області U-20 (для спортсменів 2005–2007 р.н.), на якому кременчуцькі борці продемонстрували високі результати. Про це повідомили на сторінці Кременчуцького спортивного ліцею імені Піддубного у Facebook.

І місця вибороли:

Євген Заєць (55 кг),

(55 кг), Вадим Матрос (67 кг),

(67 кг), Богдан Різниченко ,

, Всеволод Сапун ,

, Ерік Шевченко.

III місця посіли:

Влад Комаревцев (55 кг),

(55 кг), Тарас Пидюра (60 кг),

(60 кг), Ілля Щипець (63 кг),

(63 кг), Артем Мохун ,

, Олександр Іваніна ,

, Антон Комаревцев.

— Молодці хлопці! Подяка вашим тренерам Сергію Бузьку та Анатолію Коханевичу, — зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, кременчуцькі спортсмени стали переможцями та призерами відкритого чемпіонату області з греко-римської боротьби, що відбувся 25 грудня у Черкасах.