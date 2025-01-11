Кременчуцькі борці здобули призові місця на Чемпіонаті Полтавщини U-20

9 січня пройшов Чемпіонат Полтавської області U-20 (для спортсменів 2005–2007 р.н.), на якому кременчуцькі борці продемонстрували високі результати. Про це повідомили на сторінці Кременчуцького спортивного ліцею імені Піддубного у Facebook.
І місця вибороли:
III місця посіли:
Нагадаємо, кременчуцькі спортсмени стали переможцями та призерами відкритого чемпіонату області з греко-римської боротьби, що відбувся 25 грудня у Черкасах.
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