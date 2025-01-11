У ніч на 11 січня на Полтавщині знову працювала протиповітряна оборона, повідомляє пресслужба Повітряних сил України.
Противник атакував Україну 74 безпілотниками із Міллерово, Орла, Брянська та Приморсько-Ахтарська.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 9.00 підтверджене збиття 47 безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях. 27 російських безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
Через падіння збитих безпілотників у 7 областях України пошкоджені господарчі будівлі, установи, приватні будинки, автотранспорт. Попередньо, без жертв, наслідки ліквідовують, постраждалим надається допомога.
Нагадаємо, що вибухи вночі чули і кременчужани.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.