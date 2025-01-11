Вночі уламки безпілотників пошкодили будівлі у 7 областях — Повітряні сили

Сьогодні, 09:09 Переглядів: 222

Протиповітряна оборона працювала і на Полтавщини

У ніч на 11 січня на Полтавщині знову працювала протиповітряна оборона, повідомляє пресслужба Повітряних сил України.

Противник атакував Україну 74 безпілотниками із Міллерово, Орла, Брянська та Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9.00 підтверджене збиття 47 безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях. 27 російських безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

Через падіння збитих безпілотників у 7 областях України пошкоджені господарчі будівлі, установи, приватні будинки, автотранспорт. Попередньо, без жертв, наслідки ліквідовують, постраждалим надається допомога.

Нагадаємо, що вибухи вночі чули і кременчужани.