Кременчужани чули вибухи: що відомо

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10 січня, близько 23.30, частина жителів Кременчука чула вибухи. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

Раніше Повітряні сили України повідомляли про рух безпілотників на місто. Ймовірно, працювала протиповітряна оборона.

Жодних офіційних заяв від військової адміністрації поки не надходило.

Нагадаємо, що попередньої ночі на Полтавщині також ППО відпрацювала по безпілотникам.