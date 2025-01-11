На Полтавщині сьогодні очікується дощ та мокрий сніг

Сьогодні, 07:05 Переглядів: 155

За прогнозом Полтавського обласного центру з гідрометеорології, 11 січня на Полтавщині буде хмарно. У нічний час очікується дощ, який поступово переходитиме у мокрий сніг. Вдень місцями можливий мокрий сніг.

Вітер:

Вночі — південний,

Вдень — західний,

швидкість 5–10 м/с.

Температура повітря:

Уночі: 0–5º тепла,

Удень: 0–5º тепла.

Мешканцям області синоптики рекомендують бути обережними на дорогах через можливу ожеледицю.

Нагадаємо, 8 січня в області зафіксували аномально теплу погоду — температура повітря сягнула квітневих показників.