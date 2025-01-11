На Полтавщині сьогодні очікується дощ та мокрий сніг

За прогнозом Полтавського обласного центру з гідрометеорології, 11 січня на Полтавщині буде хмарно. У нічний час очікується дощ, який поступово переходитиме у мокрий сніг. Вдень місцями можливий мокрий сніг.
Вітер:
Температура повітря:
Мешканцям області синоптики рекомендують бути обережними на дорогах через можливу ожеледицю.
Нагадаємо, 8 січня в області зафіксували аномально теплу погоду — температура повітря сягнула квітневих показників.
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