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Садівникам: чому взимку важливо оглядати дерева 

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 146

Щоб зберегти дерева здоровими й підготувати їх до весни, дотримуйтеся кількох основних правил догляду

Огляд стану кори

Взимку кора дерев може тріскатися через перепади температур. Регулярно перевіряйте стовбури, щоб виявити пошкодження або ранні ознаки хвороб. Якщо знайдете тріщини, обробіть їх садовим варом або спеціальними замазками.

Захист від гризунів

Миші й зайці взимку часто гризуть кору дерев, що може призвести до їхньої загибелі. Обмотайте стовбури агроволокном, руберойдом або спеціальними сітками. Це ефективний спосіб захистити дерева від шкідників.

Знімання снігу з гілок

Під вагою снігу гілки дерев можуть ламатися. Після снігопадів обережно струшуйте сніг із гілок, починаючи з нижніх ярусів. Будьте обережні, щоб не пошкодити молоді пагони.

Додаткові поради для здорового саду

Регулярно перевіряйте підв'язки молодих дерев, щоб вони не врізалися у стовбур.

Мульчуйте ґрунт снігом або листям навколо коріння, щоб захистити його від промерзання.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: сад дерева поради
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