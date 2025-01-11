10 січня, близько 23.30, частина жителів Кременчука чула вибухи. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.
Раніше Повітряні сили України повідомляли про рух безпілотників на місто. Ймовірно, працювала протиповітряна оборона.
Жодних офіційних заяв від військової адміністрації поки не надходило.
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Чергові вибухи пролунали близько 00.50 11 січня.
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Як зранку 11 січня повідомили у Повітряних силах України, вночі уламки збитих безпілотників пошкодили будівлі та автівки у 7 областях, постраждалим надають допомогу. Противник атакував Україну 74 безпілотниками, збити вдалося 47.
Нагадаємо, що попередньої ночі на Полтавщині також ППО відпрацювала по безпілотникам.
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