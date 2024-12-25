Кременчуцькі спортсмени — переможці та призери відкритого чемпіонату з греко-римської боротьби

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 65

Кременчуцькі спортсмени стали переможцями та призерами відкритого чемпіонату області з греко-римської боротьби, що відбувся сьогодні, 25 грудня, у Черкасах. Про це повідомляють педагоги Кременчуцького спортивного ліцею імені І. Піддубного, де спортсмени навчаються.

У змаганнях брали участь юнаки 2010 та 2011 років народження.

За підсумками змагань медалі отримали:

Даніїл Заєць — за І місце;

Дмитро Дуб — за ІІ місце;

Денис Заєць — за ІІІ місце;

Артем Свистун — за ІІІ місце;

Андрій Дуб — за ІІІ місце.

Готували спортсменів до змагань тренери Сергій Бузько, Євген Роєнко, Анатолій Роєнко та Ілля Семенцов.

Нагадаємо, нещодавно кременчуцькі спортсмени вибороли нагороди на чемпіонаті України з греко-римської боротьби.