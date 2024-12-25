Кременчуцькі спортсмени стали переможцями та призерами відкритого чемпіонату області з греко-римської боротьби, що відбувся сьогодні, 25 грудня, у Черкасах. Про це повідомляють педагоги Кременчуцького спортивного ліцею імені І. Піддубного, де спортсмени навчаються.
У змаганнях брали участь юнаки 2010 та 2011 років народження.
За підсумками змагань медалі отримали:
Готували спортсменів до змагань тренери Сергій Бузько, Євген Роєнко, Анатолій Роєнко та Ілля Семенцов.
Нагадаємо, нещодавно кременчуцькі спортсмени вибороли нагороди на чемпіонаті України з греко-римської боротьби.
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