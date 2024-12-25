Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи



Завтра, 26 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання у зв’язку з проведенням робіт з технічного обслуговування електромереж. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 16.00 с. Потоки

с. Придніпрянське

с. Мала Кохнівка

вул. Горліс-Горського, 3-10

просп. Полтавський, 277-281. З 8.00 до 17.00 пров. Антона Чехова, 3-7/26

пров. Василя Барки, 3-22

пров. Віктора Федорченка, 13-12/13

пров. Герцена, 3-9Б

пров. Дружби, 19-25

пров. Заводський, 3-8

пров. І. Приходька, 3-24

пров. Конституції, 3-10

пров. Кремінний, 4-16

пров. Крюківський, 4-12

пров. Лубенський, 1-59/11

пров. Марії Заньковецької, 1А-51

пров. Насосний, 3-58

пров. Прорізний, 28/30, 30

пров. Пшеничний, 2-13

пров. Святослава Хороброго, 9-12/17

пров. Транспортний, 1-28

пров. Художній, 2-15

проїзд 1-й Ягідний, 4, 4А

проїзд 2-й Ягідний, 2

проїзд Дружби, 3-15

проїзд Юнацький, 2-6А

туп. Урожайний, 1-12

вул. Адмірала Остроградського, 1-28

вул. Антона Чехова, 1/13-35/9

вул. Басейна, 23, 32/74

вул. Батуринська, 20/20-29

вул. Богуна

вул. Василя Сухомлинського, 3-15

вул. Вільної України, 17/2-40

вул. Вільної України, 29-60

вул. Виноградна, 15-56

вул. Володимира Винниченка, 3-20А

вул. Володимира Івасюка, 31-122

вул. Давида Кострова, 4-47/11

вул. Дмитра Демидюка, 7-28

вул. Дружинницька, 1-33

вул. Івана Багряного, 31/16

вул. Івана Дзюби, 2/3

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73

вул. Кавалерійська, 1/56-11А

вул. Козацька, 15/22-17/9

вул. Льва Орнштейна

вул. М. Березовського, 7-45

вул. Махоркова, 9/1-24А

вул. Максима Кривоноса, 56

вул. Новосхідна, 14/26-36

вул. Нижня, 1-28

вул. Одеська, 9-31А

вул. Олени Пчілки, 11/39-18

вул. Олександріївська, 28-89

вул. Олександра Печерського, 2-60

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31

вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33

вул. Плеханова, 4-14/2

вул. Правобережна, 47, 47А

вул. Республіканська, 1-107

вул. Рєпіна, 9/28-60/3

вул. Світанкова, 19-29

вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21

вул. Соломії Крушельницької, 1А-63

вул. Східна, 13/24-38

вул. Тупікова, 3-10

вул. Х. Алчевської, 2

вул. Чорних Запорожців, 12-20

вул. Шкільна, 1-15Б

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