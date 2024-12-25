Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 21:01
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
Завтра, 26 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання у зв’язку з проведенням робіт з технічного обслуговування електромереж. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 16.00
- с. Потоки
- с. Придніпрянське
- с. Мала Кохнівка
- вул. Горліс-Горського, 3-10
- просп. Полтавський, 277-281.
З 8.00 до 17.00
- пров. Антона Чехова, 3-7/26
- пров. Василя Барки, 3-22
- пров. Віктора Федорченка, 13-12/13
- пров. Герцена, 3-9Б
- пров. Дружби, 19-25
- пров. Заводський, 3-8
- пров. І. Приходька, 3-24
- пров. Конституції, 3-10
- пров. Кремінний, 4-16
- пров. Крюківський, 4-12
- пров. Лубенський, 1-59/11
- пров. Марії Заньковецької, 1А-51
- пров. Насосний, 3-58
- пров. Прорізний, 28/30, 30
- пров. Пшеничний, 2-13
- пров. Святослава Хороброго, 9-12/17
- пров. Транспортний, 1-28
- пров. Художній, 2-15
- проїзд 1-й Ягідний, 4, 4А
- проїзд 2-й Ягідний, 2
- проїзд Дружби, 3-15
- проїзд Юнацький, 2-6А
- туп. Урожайний, 1-12
- вул. Адмірала Остроградського, 1-28
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
- вул. Басейна, 23, 32/74
- вул. Батуринська, 20/20-29
- вул. Богуна
- вул. Василя Сухомлинського, 3-15
- вул. Вільної України, 17/2-40
- вул. Вільної України, 29-60
- вул. Виноградна, 15-56
- вул. Володимира Винниченка, 3-20А
- вул. Володимира Івасюка, 31-122
- вул. Давида Кострова, 4-47/11
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28
- вул. Дружинницька, 1-33
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
- вул. Кавалерійська, 1/56-11А
- вул. Козацька, 15/22-17/9
- вул. Льва Орнштейна
- вул. М. Березовського, 7-45
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- вул. Максима Кривоноса, 56
- вул. Новосхідна, 14/26-36
- вул. Нижня, 1-28
- вул. Одеська, 9-31А
- вул. Олени Пчілки, 11/39-18
- вул. Олександріївська, 28-89
- вул. Олександра Печерського, 2-60
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33
- вул. Плеханова, 4-14/2
- вул. Правобережна, 47, 47А
- вул. Республіканська, 1-107
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3
- вул. Світанкова, 19-29
- вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21
- вул. Соломії Крушельницької, 1А-63
- вул. Східна, 13/24-38
- вул. Тупікова, 3-10
- вул. Х. Алчевської, 2
- вул. Чорних Запорожців, 12-20
- вул. Шкільна, 1-15Б
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