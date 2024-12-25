Де у Кременчуці у четвер планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

Завтра, 26 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання у зв’язку з проведенням робіт з технічного обслуговування електромереж. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 16.00

  • с. Потоки
  • с. Придніпрянське
  • с. Мала Кохнівка
  • вул. Горліс-Горського, 3-10
  • просп. Полтавський, 277-281.

З 8.00 до 17.00

  • пров. Антона Чехова, 3-7/26
  • пров. Василя Барки, 3-22
  • пров. Віктора Федорченка, 13-12/13
  • пров. Герцена, 3-9Б
  • пров. Дружби, 19-25
  • пров. Заводський, 3-8
  • пров. І. Приходька, 3-24
  • пров. Конституції, 3-10
  • пров. Кремінний, 4-16
  • пров. Крюківський, 4-12
  • пров. Лубенський, 1-59/11
  • пров. Марії Заньковецької, 1А-51
  • пров. Насосний, 3-58
  • пров. Прорізний, 28/30, 30
  • пров. Пшеничний, 2-13
  • пров. Святослава Хороброго, 9-12/17
  • пров. Транспортний, 1-28
  • пров. Художній, 2-15
  • проїзд 1-й Ягідний, 4, 4А
  • проїзд 2-й Ягідний, 2
  • проїзд Дружби, 3-15
  • проїзд Юнацький, 2-6А
  • туп. Урожайний, 1-12
  • вул. Адмірала Остроградського, 1-28
  • вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
  • вул. Басейна, 23, 32/74
  • вул. Батуринська, 20/20-29
  • вул. Богуна
  • вул. Василя Сухомлинського, 3-15
  • вул. Вільної України, 17/2-40
  • вул. Вільної України, 29-60
  • вул. Виноградна, 15-56
  • вул. Володимира Винниченка, 3-20А
  • вул. Володимира Івасюка, 31-122
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28
  • вул. Дружинницька, 1-33
  • вул. Івана Багряного, 31/16
  • вул. Івана Дзюби, 2/3
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
  • вул. Кавалерійська, 1/56-11А
  • вул. Козацька, 15/22-17/9
  • вул. Льва Орнштейна
  • вул. М. Березовського, 7-45
  • вул. Махоркова, 9/1-24А
  • вул. Максима Кривоноса, 56
  • вул. Новосхідна, 14/26-36
  • вул. Нижня, 1-28
  • вул. Одеська, 9-31А
  • вул. Олени Пчілки, 11/39-18
  • вул. Олександріївська, 28-89
  • вул. Олександра Печерського, 2-60
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
  • вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33
  • вул. Плеханова, 4-14/2
  • вул. Правобережна, 47, 47А
  • вул. Республіканська, 1-107
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3
  • вул. Світанкова, 19-29
  • вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21
  • вул. Соломії Крушельницької, 1А-63
  • вул. Східна, 13/24-38
  • вул. Тупікова, 3-10
  • вул. Х. Алчевської, 2
  • вул. Чорних Запорожців, 12-20
  • вул. Шкільна, 1-15Б
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Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла планові відключення адреси графік відключень Полтаваобленерго
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