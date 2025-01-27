Полтавська область уже встановила 12 когенераційних установок

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Найближчим часом в області встановлять ще 7 таких установок

Нині на Полтавщині працюють 12 когенераційних установок. Така інформація оприлюднена на порталі Штабу згуртованих громад.

В області опаленням повністю забезпечені лікарні, школи, дитячі садочки та житлові будинки. На об’єктах тепло- і водопостачання, а також водовідведення встановлено 318 генераторів.

Найближчим часом планують привезти та установити ще 7 таких установок.

Нагадаємо, когенераційні установки здатні одночасно виробляти електроенергію і тепло. Їх використовують під час блекаутів, планових відключень чи аварійних ситуацій для заживлення об'єктів критичної інфраструктури.

На Полтавщині когенераційні установки почали встановлювати у жовтні торік перед початком опалювального сезону. А нещодавно перші когенераційні установки встановили і у Кременчуці.