У Кременчуці запустили когенераційні установки, які виробляють тепло й електрику

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 304 Коментарів: 1

Гроші з місцевого бюджету на закупівлю обладнання не витрачались, сказав міський голова

У Кременчуці запрацювали перші когенераційні установки, які одночасно виробляють електроенергію і тепло. Їх використовуватимуть під час блекаутів, планових відключень чи аварійних ситуацій для заживлення лікарень та закладів освіти. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький 23 січня.

За його словами, установки місто отримало завдяки співпраці з Урядом Німеччини та Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ GmbH. Гроші з місцевого бюджету на закупівлю обладнання не витрачались.

Планується, що такі установки будуть працювати й для житлового сектору.

Нагадаємо, у Полтавській області когенераційні установки почали встановлювати у жовтні торік перед початком опалювального сезону.