«Рік вважали, що він в полоні перебуває». У Кременчуці попрощались з воїном Дмитром Слабком

23 січня у Кременчуці попрощались з 22-річним військовослужбовцем Дмитром Слабком. Юнак загинув біля Авдіївки торік у лютому, тривалий час вважався безвісти зниклим. За словами військовослужбовця з позивним «Лиман», Дмитра призвали на військову службу у грудні 2022 року.
Раніше Дмитро навчався у Кременчуцькому медичному фаховому коледжі, розповідає його однокурсник, військовослужбовець з позивним «Псих». Після випуску юнак пішов працювати до Кременчуцької першої міської лікарні.
Воїн додає, що Дмитро на війну пішов добровольцем.
Побратим загиблого військового старший лейтенант Ігор Пастух каже, що вони служили разом з моменту, як долучились до лав Збройних сил України.
Дмитро загинув в оточенні російської армії під час виконання бойового завдання біля Авдіївського коксохімічного заводу.
Вчителька Дмитра Валентина Іванівна каже, що у родині Дмитро — єдина дитина. Жінка додає, що серед його однокласників юнак був єдиним, хто вирішив йти на війну.
— Він, звісно, був дуже добрий, дитина дуже добра. Але з почуттям власної гідності. Такий хлопчик з характером був, з дітками дружив, дуже привітний був. Після 9 класу пішов в медучилище. Він дуже маму, сім’ю любив, маму любив, мама дуже хворіла.
Як він казав, що хотів лікувати, допомагати мамі, — каже вчителька.
Після прощання панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Дмитра Слабка на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші загиблі воїни.
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