«Рік вважали, що він в полоні перебуває». У Кременчуці попрощались з воїном Дмитром Слабком

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 0

23 січня у Кременчуці попрощались з 22-річним військовослужбовцем Дмитром Слабком. Юнак загинув біля Авдіївки торік у лютому, тривалий час вважався безвісти зниклим. За словами військовослужбовця з позивним «Лиман», Дмитра призвали на військову службу у грудні 2022 року.

Раніше Дмитро навчався у Кременчуцькому медичному фаховому коледжі, розповідає його однокурсник, військовослужбовець з позивним «Псих». Після випуску юнак пішов працювати до Кременчуцької першої міської лікарні.

— Грали в нашому музикальному оркестрі. Діма був трубачем. До останнього свого дня, скільки я його пам’ятаю, поганого він не міг зробити взагалі нікому. Настільки добра і світла людина була, стільки хороших спогадів про нього, — каже «Псих».

Воїн додає, що Дмитро на війну пішов добровольцем.

— Він постійно просився йти воювати, хотів бути корисним. «А чого я тут буду сидіти?» І подав заявку в 3-ю штурмову і попав туди. Я тоді вже був на Донбасі. Ми повинні були з ним пересіктись. І так вийшло, що наш підрозділ виходив, а їхній підрозділ туди заходив. Не вийшло, — розповідає «Псих».

Побратим загиблого військового старший лейтенант Ігор Пастух каже, що вони служили разом з моменту, як долучились до лав Збройних сил України.

— Я бачив Діму не дуже довго. Але цього часу достатньо було для того, щоб я побачив, що Діма дуже позитивний, добрий, відданий принципам хлопець. Він був дуже розумний. Я неодноразово бачив, як він під час виконання своїх безпосередніх обов’язків, він сидів і читав книгу по анатомії, він хотів бути бойовим медиком і він став бойовим медиком, — розповідає Пастух.

Дмитро загинув в оточенні російської армії під час виконання бойового завдання біля Авдіївського коксохімічного заводу.

— Довгий час ми не знали, що з ним. До тепер. Рік вважали, що він в полоні перебуває, можливо, — каже лейтенант.

Вчителька Дмитра Валентина Іванівна каже, що у родині Дмитро — єдина дитина. Жінка додає, що серед його однокласників юнак був єдиним, хто вирішив йти на війну.

— Він, звісно, був дуже добрий, дитина дуже добра. Але з почуттям власної гідності. Такий хлопчик з характером був, з дітками дружив, дуже привітний був. Після 9 класу пішов в медучилище. Він дуже маму, сім’ю любив, маму любив, мама дуже хворіла. Як він казав, що хотів лікувати, допомагати мамі, — каже вчителька.

Після прощання панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Дмитра Слабка на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші загиблі воїни.