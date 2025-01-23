На війні загинув воїн Іван Сушко: прощання відбудеться у Кременчуці

11 січня на російсько-українській війні загинув військовослужбовець Іван Сушко. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення Кременчука.
Чоловік був батьком, випускником школи у селі Петрівка Хорольського району.
Поховання Івана Сушка відбудеться завтра, 24 січня, а саме:
— 11:00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському Палаці Культури;
— 12:00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;
— 13:00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць.
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