Де взяти мотивованих чоловіків, про хабарництво в ТЦК та чому там не хочуть служити ветерани

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 3

ТЦК — це місточок між тими, хто не хоче воювати, та тими, хто захищає Україну на фронті та потребує негайного підкріплення

Рекрутинг — це зручний спосіб потрапити на військову службу для мотивованих громадян, які у своїй більшості стали на захист України у перші місяці повномасштабної війни. А примусова мобілізація — це для немотивованих, які або не хочуть виконувати свій конституційний обов’язок по захисту Батьківщини, або досі вагаються. І будь-яка структура, що проводитиме мобілізацію цих людей, зазнаватиме хейту так само, як і ТЦК сьогодні, з боку тих, хто не бажає захищати свою країну та не хоче помічати війни.

Про це та про те, наскільки вірогідне розформування ТЦК та СП «Телеграфу» розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

Під час інтерв’ю також піднімалися теми, пов’язані з проведенням мобілізації, гучними корупційними скандалами в ТЦК та СП, методами «бусифікації», призовом немотивованих чоловіків, або тих хто має проблеми зі здоров’ям.

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Роман Істомін наголосив, що основне завдання ТЦК та СП — залучення військовозобов’язаних до лав Сил оборони України на захист Батьківщини. А також висловив свої міркування, чому ветерани війни, які пройшли фронт, не хочуть служити в ТЦК, наскільки там поширене хабарництво, хто саме має мотивувати військовозобов’язаних призиватися на військову службу та де взяти мотивованих призовників для підкріплення знесилених бригад, які наразі тримають фронт?

Відповіді речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна на першу частину цих питань ми опублікували учора, а сьогодні читайте відповіді на інші питання.

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Зазначимо, що це інтерв’ю було викликано розмовами останнього часу про можливість розформування ТЦК та перекладання їхніх функцій по поповненню Сил оборони України на Центри рекрутингу. Відповідаючи на питання щодо випадків хабарництва у системі ТЦК Роман Істомін зазначив, що вони трапляються, але це не системне явище. Просто кожен такий випадок через проведення мобілізації стає резонансним.

— На превеликий жаль, явище хабарництва в Україні лишається актуальним, і жодна структура не є винятком. Ми не говоримо про те, що певні сфери суцільно корумповані. Просто у будь-якій з них трапляються окремі індивідууми, які дозволяють собі виходити за межі правового поля. У ТЦК та СП таких не настільки багато, як може здатися. Випадки хабарництва не системні, але трапляються. Оскільки ж увага суспільства зосереджена на процесах мобілізації, то кожному випадку корупції, навіть безпідставній підозрі щодо корупції, надається максимальний розголос. І російські пропагандисти всіляко цьому сприяють, адже це повністю в їхніх інтересах, — пояснив він.

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Роман Істомін також згадав про людей, які завжди усім не задоволені в роботі ТЦК, хоча, на його думку, вони таким чином просто виправдовують своє небажання захищати Батьківщину.

— Люди казали, що начальниками ТЦК повинні бути бойові командири — це сталося. Потім інші люди почали говорити, що ці бойові командири потрібніші на фронті… Люди казали, що на вулицях роздають повістки здорові хлопці, які можуть виконувати завдання на фронті, а замість них здійснювати заходи оповіщення можуть воїни після поранень — це сталося. А потім інші люди почали говорити, що це неповага до воїнів, які пройшли бої з російськими окупантами, отримали поранення й стали обмежено придатними до військової служби, але, роздаючи на вулицях повістки, персонально отримують весь негатив, спрямований на ТЦК… Люди багато що кажуть, багато чим виправдовують своє небажання захищати Батьківщину. Але ж усі розуміють, що це лише виправдання. Ось і знаходять винних в особі військовослужбовців ТЦК, — відповів він на питання, чому нічого не змінилося в роботі ТЦК після заміни їх керівників офіцерами з бойовим досвідом.

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Роман Істомін пояснив, чому багато з тих військовослужбовців, які виконують завдання з оповіщення, не витримують негативного ставлення до себе та кажуть, що ТЦК це не той підрозділ, в якому їм хотілося б служити.

— Так, це морально дуже важко — отримувати на свою адресу всю людську ненависть до війни. Багато хто не витримує і звільняється, оскільки вже давно має на це право. Подібних історій чимало. Для прикладу, в Полтавському об'єднаному міському ТЦК та СП проходив військову службу досвідчений воїн, який ще 2015 року добровільно пішов обороняти Україну. Брав участь у боях за Авдіївку, Попасну, Торецьк, Ізюм. У квітні 22-го отримав поранення, після чого був переведений з ДШВ до ТЦК. В його обов’язки входило проводити оповіщення. Я з ним спілкувався кілька разів і бачив особисто, як його мотивація воїна-десантника зникає через ставлення оточуючих. У результаті він звільнився, оскільки мав інвалідність після поранення. Про яке бажання служити в ТЦК може йти мова, якщо нашим воїнам постійно закидають: «Ідіть воюйте самі». А коли їм відповідають: «Я вже своє відвоював, був поранений», трапляються унікуми, які заявляють: «Краще б ти не повернувся». Як таке можливо? — розповів він.

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Речник Полтавського обласного ТЦК та СП також відповів на питання, чому багато мобілізованих військовослужбовців самовільно залишають місце служби — йдуть в СЗЧ та чому ТЦК мобілізують немотивованих військовозобов’язаних. Роман Істомін зауважив, що мобілізація — це призов саме немотивованих осіб, які мають виконувати свій конституційний обов’язок, та висловив свою думку про те, що є справжнім патріотизмом та хто є патріотом.

— Носити вишиванку та кричати про любов до України це ж не патріотизм. Патріотизм — це стати на захист своєї країни, коли це потрібно, — заявив він.

Далі надаємо відповіді Романа Істоміна на питання видання:

— Чому, на вашу думку, змінилося суспільство, яке раніше героїзувало своїх захисників, а зараз плює їм в обличчя?

— Ненависть іде від тих, хто не хоче помічати війни. А тут до них підходять військовослужбовці ТЦК і кажуть: «А війна, знаєш, досі триває. І того, що ти ставиш Збройним Силам віртуальні сердечка в соцмережах або навіть донатиш по 50 гривень щотижня, замало. Пішли з нами, нам потрібне поповнення». Оце постійне нагадування про те, що війна не десь там, а буквально за порогом, і викликає таку реакцію. Військовослужбовці ТЦК — такий собі місточок, який зв’язує тих, хто не хоче на війну, з тими, хто на війні і яким конче потрібне підкріплення.

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— Центри комплектування звинувачують у збільшенні випадків самовільного залишення частини (СЗЧ), оскільки до війська потрапляє багато немотивованих людей. Ви з цим погоджуєтесь?

— Я не можу з цим погодитись. Коли чую таке, у мене виникає кілька запитань. Повномасштабна війна триває понад 2,5 роки, то чому ці люди досі не мотивовані? Хто їх має мотивувати? ТЦК? А яким чином? І де взяти мотивованих у такому разі? Та й узагалі давно вже пора зрозуміти: для мотивованих існує військова служба за контрактом. А призов за мобілізацією це, в принципі, саме для немотивованих осіб. Призов за мобілізацією — це обов’язкова військова служба. Потрапивши у військо таким чином, хтось набуває мотивації, а хтось ні. Але ж навіть ті, хто не стають мотивованими воїнами, не обов’язково йдуть у СЗЧ. На мою думку, це стається переважно тоді, коли воїн не знаходить спільної мови з командиром, коли він почувається зайвим у підрозділі.

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— Але ж він може змінити підрозділ і йому нічого не буде за самовільне залишення частини?

— Дійсно, віднедавна перше СЗЧ декриміналізоване. Спочатку військовому дозволялося повернутися з СЗЧ до іншого підрозділу і воювати далі, щоправда, кримінальне провадження лишалося відкритим. Наразі ця колізія урегульована законодавчо. Відповідно до закону № 3902-IX, особа, яка вперше вчинила дезертирство або СЗЧ, може добровільно звернутись з клопотанням до слідчого, прокурора або суду з наміром повернутися до своєї або іншої військової частини. Звичайно ж, командир нового підрозділу має дати письмову згоду на продовження служби такою особою.

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— Але ж відомо, що не кожен має дух воїна, тому не всі можуть бути ефективними на полі бою…

— Воїнами стають тоді, коли накипить на душі. Чи всі добровольці в 22-му мали дух воїна? Думаю, половина з них була просто патріотами, які розуміли, що треба захищати свою землю від ворога. Розуміли, що буде важко, холодно, брудно, боляче, не буде чого їсти, що їх можуть поранити, зрештою, вбити. Розуміли, і все-таки йшли. Носити вишиванку та кричати про любов до України це ж не патріотизм. Патріотизм — це стати на захист своєї країни, коли це потрібно. Ті, хто йде воювати, кажуть: «Я розумію, що росіяни рано чи пізно можуть прийти сюди. Я їх краще зустріну подалі від Полтави». А інші сидять вдома й виправдовуються: «Воно далеко, то не моє. Ось коли прийдуть до Полтави, ось тоді я їм покажу». Але ж тоді вже буде пізно.

Тому або ми зараз комплектуємо підрозділи немотивованими чи умовно мотивованими людьми, або кажемо, що у нас нема солдатів, заморожуємо конфлікт і чекаємо наступного нападу росіян. Усі ж розуміють, що вони не зупиняться. А наступного разу, цілком можливо, оборону доведеться займати по Дніпру.

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Нагадуємо, 13 листопада начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істоміна провів брифінг щодо відмінностей між мобілізацією та рекрутингом до ЗСУ.

Нещодавно «Кременчуцький Телеграф» писав про новий шлях для рекрутингу — відтепер командири військових частин отримали право самим займатися мобілізацією військовозобов’язаних, які добровільно виявили бажання служити.

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Нещодавно ми писали, що з 2022 року за фактом СЗЧ (стаття 407 ККУ) в Україні зареєстровано 59 606 кримінальних проваджень. Ще 29 521 кримінальне провадження відкрили через дезертирство (стаття 408 ККУ). Такі цифри наведені у відповіді Офісу генерального прокурора на запит «Української правди».

А 20-го серпня ми повідомляли, що Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 11322, за яким військових не каратимуть за перше дезертирство, якщо вони виявили бажання повернутися на військову службу.

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У вересні народний депутат Сергій Рахманін, який є членом комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки, в інтерв’ю «Українській правді» розповів, що рекрутинг дуже погано поповнює українську армію. За словами депутата, рекрутинг «ніколи в житті» не зможе забезпечити комплектування збройних сил будь-якої держави, яка веде таку повномасштабну війну. На думку Сергія Рахманіна, рекрутинг — це приємний бонус і не більше.

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Ще один народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що в Україні спостерігається спад мобілізації. У зв’язку з цим, він закликав до радикальних заходів, щоб підвищити ці показники та заявив, що Україні, можливо, доведеться ухвалити законопроєкти щодо зниження призовного віку, якщо Росія оголосить мобілізацію.

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У Полтавському ОТЦК також розповідали, чому військові з ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних Сил України. А також розповіли, коли припиниться вручення повісток на вулицях міст та як відбувається затримання військовозобов’язаних.