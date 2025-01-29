Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

На Кременчуччині правоохоронці виявили 500 м сіток, у який було 80 кг риби

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 167 Коментарів: 1

 

Понад 50 кг риби було пошкоджено, тож її передали у рибоприймальний пункт для продажу

Учора на Кременчуччині під час патрулювання інспектори Полтавського рибоохоронного патруля знайшли 10 сіток загальною довжиною близько 500 м, у який було близько 80 кг риби. Про це інформують у пресслужбі установи.

Близько 30 кг риби випустили назад у водойму, а от інша риба — понад 50 кг — виявилася пошкодженою, тож її передали до рибоприймального пункту для подальшої реалізації у дохід держави.

 

Власника сіток правоохоронцям встановити не вдалося. 

У пресслужбі рибоохоронпатруля зазначають, що учора, 28 січня, поблизу Крюківського мосту у Кременчуці інспектори знайшли також заборонені знаряддя лову — 100 м сіток та драч.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині затримали двох браконьєрів, які заплатять понад 165 тис. грн штрафу за 38 спійманих рибин.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавський рибоохоронний патруль
Теги: риба браконьєри браконьєрство рибоохоронний патруль
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

4 924
1
zzzzzz:
Сьогодні, 19:41

Власника сіток правоохоронцям встановити не вдалося. 

 

У пресслужбі рибоохоронпатруля зазначають, що учора, 28 січня, поблизу Крюківського мосту у Кременчуці інспектори знайшли також заборонені знаряддя лову — 100 м сіток та драч.

Ясень пень шо не знайшли браканів, бо то вони й були . А на Сулі діда за перелов на 1 кіло карасів взули на 2 т. Грн. Цирк грьобаний


2 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх