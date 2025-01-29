На Кременчуччині правоохоронці виявили 500 м сіток, у який було 80 кг риби

Понад 50 кг риби було пошкоджено, тож її передали у рибоприймальний пункт для продажу
Учора на Кременчуччині під час патрулювання інспектори Полтавського рибоохоронного патруля знайшли 10 сіток загальною довжиною близько 500 м, у який було близько 80 кг риби. Про це інформують у пресслужбі установи.
Близько 30 кг риби випустили назад у водойму, а от інша риба — понад 50 кг — виявилася пошкодженою, тож її передали до рибоприймального пункту для подальшої реалізації у дохід держави.
Власника сіток правоохоронцям встановити не вдалося.
У пресслужбі рибоохоронпатруля зазначають, що учора, 28 січня, поблизу Крюківського мосту у Кременчуці інспектори знайшли також заборонені знаряддя лову — 100 м сіток та драч.
Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині затримали двох браконьєрів, які заплатять понад 165 тис. грн штрафу за 38 спійманих рибин.
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