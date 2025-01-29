Під Полтавою зіткнулися легковик і вантажівка: постраждав пасажир

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Сьогодні, 29 січня, близько 14.30 на трасі під Полтавою сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, автомобіль Renault Kangoo, із 26-річним водієм за кермом зіткнувся із вантажівкою ГАЗ-53, що була припаркована на узбіччі.

В результаті зіткнення постраждав 22-річний пасажир легковика: його із травмами ушпиталили.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Усі причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, днями на Полтавщині зіткнулися два автомобілі: одна водійка травмована.