У Кременчуці відбулася національна молитва з нагоди річниці повномасштабного вторгнення РФ

Сьогодні, 11:15 Переглядів: 88

Національний день молитви покликаний об’єднати українців у спільному духовному зверненні в день, який став символом випробувань, стійкості та єдності українського народу

Сьогодні, 24 лютого, на Площі Переоги, біля меморіалу «Пам'ятний Хрест», у Кременчуці відбулася національна молитва, приурочена до річниці початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Такий захід у місті провели вперше.

До спільної молитви долучилися представники духовенства різних конфесій, міський голова Кременчука, представники мерії, військовослужбовці та мешканці громади.

Перед встановленим на площі хрестом звучали молитви за перемогу України, за загиблих захисників і мирних жителів, а також за Боже благословення українського народу. О 9.00 присутні вшанували пам’ять полеглих загальнонаціональною хвилиною мовчання.

Молитовне зібрання очолив настоятель Свято-Миколаївського собору протоієрей Володимир Макогон.

Під час події виступив ансамбль «Славутич». Колектив виконав Державний гімн України та урочисту пісню «Молитва за Україну».

«Якщо двоє чи троє зберуться і дійдуть згоди, молитимуться про одне, то Бог відповість на їхні молитви», — прозвучало під час спільної молитви.

Нагадаємо, що з минулого року в Україні запровадили Національний день молитви, який відмічають 24 лютого.