Зеленський у зверненні до річниці війни згадав Кременчук

У відео до четвертих роковин вторгнення президент говорив про спротив України й згадав деякі міста, що пережили удари РФ, зокрема і Кременчук

Президент Володимир Зеленський опублікував відеозвернення з нагоди четвертих роковин початку повномасштабного вторгнення Росії. У ньому він, зокрема, згадав Кременчук, перелічуючи міста, які пережили російські атаки.

У відеозверненні до українців президент говорив про український спротив від 24 лютого 2022 року та заявив, що Росія не досягла своїх цілей. Окремий фрагмент звернення президент присвятив переліку місць і трагедій, які, за його словами, стали символами болю цієї війни. У цьому переліку прозвучало й «Кременчук» з кадрами російського удару по ТЦ «Амстор», що стався 27 червня 2022 року.

У фінальній частині звернення Зеленський наголосив, що Україна «захистила незалежність» і «не програла державність», а також пообіцяв робити все, щоб здобути мир і справедливість.

