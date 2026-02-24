У дитсадку Гадяцької громади спалах норовірусної інфекції

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 167

У дошкільному закладі № 10 «Казка» Гадяцької територіальної громади зареєстрували випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію, яку спричинив норовірус. Про це повідомляє Суспільне Полтавщна.

Перші симптоми у дітей з’явилися 12 лютого. Медики зазначають, що сімох вихованців з ознаками блювання, діареї, підвищеної температури та болю в животі госпіталізували до інфекційного відділення місцевої лікарні. Наразі всіх дітей вже виписали, вони перебувають під наглядом вдома.

За попередньою оцінкою фахівців, спалах міг виникнути через харчовий фактор або порушення гігієнічних норм серед дітей. Остаточні результати перевірки Держпродспоживслужба поки не оприлюднила.

У закладі провели профілактичні заходи: ізоляцію хворих дітей, медичний нагляд за контактними особами та дезінфекцію приміщень.

Нагадаємо, що за словами медиків рівень захворюваності на ГРВІ у Кременчуці почав знижуватись.