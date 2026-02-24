Індексація пенсій у 2026 році: як розраховується підвищення і чому «зникає» надбавка

Попри воєнний стан, цього року уряд вчергове проіндексує пенсії, як це робили у 2022, 2023, 2024 та 2025 роках. Щорічна індексація пенсії — це відносно дієвий механізм осучаснення пенсійних виплат, щоб не допустити їх «застарівання» та захистити пенсіонерів від знецінення пенсійних виплат через інфляцію.

Чергову індексацію пенсій в Україні проведуть з 1-го березня 2026 року. Відповідні кошти на це передбачені у державному бюджеті України на 2026 рік.

Індексація пенсій, як і в минулі роки, відбудеться автоматично, без будь-яких додаткових дій із боку пенсіонерів.

Хоча підвищення виплат стосується усіх громадян пенсійного віку, які отримують виплати через Пенсійний фонд України, деякі пенсіонери можуть не відчути змін, або отримати значно менше підвищення, ніж очікували.

«Кременчуцький Телеграф» щороку напередодні індексації пенсій розповідає, як саме, згідно з нормами законодавства, розраховується індексація пенсій.

На скільки планують підвищити пенсійні виплати в Україні у 2026 році нещодавно розповів Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін. За його словами у 2026 році пенсійні виплати мають зрости приблизно на 12,1%.

— Це на 4% більше, ніж індекс інфляції зафіксований за попередній рік. І ця індексація стосується повністю всіх пенсіонерів, які отримують пенсії безпосередньо з Пенсійного фонду, — заявив міністр.

Поки рішення уряду щодо відсотка індексації пенсій немає — традиційно така постанова ухвалюється наприкінці лютого, тобто її можна очікувати найближчими днями.

Однак на практиці більшість пенсіонерів отримає підвищення у меншому розмірі, ніж вони рахують від суми своєї пенсії за лютий. А частина людей може взагалі не помітити змін у своїх доходах.

Чому так відбувається? Причина — у механізмі нарахування. Адже Пенсійний фонд України на підставі норм закону проводить індексацію лише базового розміру пенсії, який розраховується за формулою (страховий стаж, рівень зарплати та середня зарплата по країні). При цьому доплати, які люди отримують до мінімального рівня, не індексуються.

— Варто пам’ятати, що підвищується лише розрахунковий розмір пенсійної виплати, без урахування будь-яких можливих надбавок (за стаж, вік чи інших), — нагадали у ПФУ.

Тобто, індексація пенсій розраховується на підставі так званої «голої пенсії» без урахування різних надбавок, підвищень та попередніх індексацій.

Як відбувається індексація пенсій

Умови проведення індексації пенсій в Україні регулюються частиною другою статті 42 закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Пенсію у березні підвищать не всім. Як і у попередні роки, індексація не торкнеться тих, хто вийшов на пенсію в останні три роки, оскільки їх виплати вважаються актуальними.

Розмір підвищення пенсій становить суму половини від річної інфляції за 2025 рік та половину від зростання показника середньої зарплати за останні три роки (2023-2025 рр.) порівняно з попередніми трьома роками (за 2022-2024 рр.).

Рівень інфляції за 2025 рік становив 8%, тож перший складник цієї формули відомий.

Торік пенсії проіндексували на 11,5%. У 2024 році — майже на 8%.

При цьому розмір індексації як минулого, так і позаминулого року був обмежений 1500 гривнями.

Хто не відчує індексації

Механізм індексації працює так, що ті пенсіонери, що отримують мінімальну пенсію, зазвичай і не відчувають підвищення. Наприклад, якщо пенсіонер отримує мінімальні 2 595 грн, то це не завжди означає, що вся ця сума є його нарахованою пенсією. Її базова частина може становити лише 2 000 грн, а решта — доплата до пенсії до мінімального рівня.

Після індексації на 12,1% базова пенсія зросте до 2 242 грн, однак її розмір залишиться менше мінімально гарантованого рівня у 2 595 грн. У результаті ПФУ просто зменшить доплату — і загальна сума виплати залишиться без змін.

Таким чином, індексація пенсії відбудеться, але реальні виплати людині не збільшаться. Тобто, підвищення фактично «з’їдається» скороченням доплати.

Водночас у минулі роки для таких випадків уряд встановлював мінімальне гарантоване підвищення у 100 грн. Якщо це правило діятиме і цього року, то навіть пенсіонери з мінімальними виплатами та ті, хто вийшов на пенсію останні три роки, отримають хоч і невелике, але реальне збільшення пенсійних виплат.

