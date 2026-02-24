У Кременчуці відкрили меморіальну дошку полеглому пілоту Сергію Мехеді

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1

Пам’ятний знак встановили на фасаді гімназії №26, де загиблий навчався

Учора, 23 лютого, у Кременчуцькій гімназії № 26 відкрили меморіальну дошку на честь капітана Збройних сил України Сергія Мехеди, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Сергій Мехеда був випускником цієї гімназії. Із 2015 року він захищав незалежність і територіальну цілісність України. Служив штурманом вертолітної ланки вертолітної ескадрильї однієї з військових частин.

Військовий виконував бойові вильоти у райони активних бойових дій. Під обстрілами доставляв боєприпаси українським підрозділам, а під час зворотних рейсів евакуйовував поранених до медичних закладів.

16 червня 2022 року Сергій Мехеда загинув на Донеччині внаслідок обстрілу та падіння вертольота під час виконання бойового завдання.

За особисту мужність і вірність військовій присязі його посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Нагадаємо, рішення про встановлення меморіальної дошки Сергію Михеді було погоджено торік у червні.

Також учора в Кременчуці відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику Яну Гончарову.