Кравченко, Гончаров, Мехеда, Поливяний: у Кременчуці встановлять меморіальні дошки загиблим воїнам

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Три дошки встановлять на фасадах закладів освіти, де загиблі навчалися, ще одну — на фасаді приміщення Кременчуцької РВА

У Кременчуці планують встановити ще чотири меморіальні дошки на честь загиблих у бою за Україну захисників. Їхнє встановлення погодили на засіданні комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків сьогодні, 11 червня.

Таким чином вшанують пам’ять захисників, які віддали свої життя, виборюючи свободу України — Михайла Кравченка, Яна Гончарова, Сергія Мехеди та Віктора Поливяного.

Михайло Кравченко був депутатом Кременчуцької районної ради та депутатом Козельщинської селищної ради.

Він працював майстром виробничого навчання Козельщинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату, захоплювався картингом. Михайло був організатором кубка України з картингу, ентузіастом своєї справи. Певний час займався ремонтом автомобілів для фронту. У червні 2022 року його мобілізували на військову службу: служив спочатку у роті охорони, а в січні 2023 року був переведений у бойову бригаду. Загинув захисник на початку червня 2023 року від кулі снайпера.

Раніше встановлення меморіальної дошки захисникові погодили на сесії Кременчуцької районної ради.

На фасаді Кременчуцької гімназії № 1 встановлять пам’ятну дошку на честь старшого сержанта Яна Гончарова.

У перший день повномасштабного вторгнення Ян стояв під дверима Кременчуцького РТЦК та СП, де певний час і проходив службу. Згодом він перевівся на службу до Головного управління розвідки. Життя військового обірвалося 31 липня 2023 року: розвідувальна група Яна потрапила під російський обстріл поблизу села Кліщіївка на Донеччині. Від множинних осколкових поранень захисник загинув.

За ініціативи дружини Яна меморіальну дошку на його честь встановлять на фасаді гімназії, де колись навчався захисник, а нині вчиться його син. Члени комісії підтримали таке рішення одноголосно.

На фасаді Кременчуцької гімназії № 26 встановлять меморіальну дошку в пам’ять про полеглого у бою за Україну військового льотчика, капітана Сергія Мехеду.

Сергій Мехеда навчався у 26 школі, згодом закінчив Кременчуцький льотний коледж. На захист України став ще у 2015 році під час часткової мобілізації, а згодом — і від початку повномасштабного вторгнення. За час служби був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Загинув захисник — штурман ланки, льотчик вертолітної ланки — 16 червня 2022 року внаслідок обстрілу та падіння гелікоптера Мі-8.

У 2022 році за ініціативи жителів провулка Дорожного, де свого часу жив і захисник, провулок перейменували на честь капітана Мехеди. Рішення про встановлення меморіальної дошки загиблому члени комісії підтримали одноголосно.

Ще одну меморіальну дошку — на фасаді гімназії № 28 — встановлять на честь полеглого на війні полковника Віктора Поливяного.

Віктор Поливяний народився 19 березня 1982 року у Кременчуці. Він очолював 160 зенітну ракетну бригаду повітряного командування «Південь» Повітряних Сил ЗСУ з вересня 2019 року по березень 2024 року. Чоловік був кавалером ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів, а також нагороджений орденом Данила Галицького. Загинув захисник 1 вересня 2024 року, виконуючи бойове завдання на Харківщині під час протиповітряного бою внаслідок російського ракетного удару. У березні 2025 року Віктору Поливяному посмертно присвоїли звання Героя України.

Рішення щодо встановлення меморіальної дошки на честь полеглого полковника члени комісії також підтримали одноголосно.

Нагадаємо, у березні на комісії з питань найменування об’єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків погодили встановлення меморіальних дощок на честь п'яти полеглих захисників та захисниць.