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Військовий закликав депутатів Кременчуцької міської ради витрачати кошти на допомогу ЗСУ, а не купівлю автівок та меблів

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 242 Коментарів: 1

 

Леонід Харченко задав депутатам, які голосують за такі рішення, риторичне питання: «Чи треба вам наша держава? Чи готові ви зробити усе для її захисту?»

Сьогодні, 11 червня, на засіданні постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету та фінансів розглянули проєкти рішень, які виносяться на затвердження міської ради. Напередодні їх розгляду відомий кременчуцький активіст, ветеран війни та діючий військовослужбовець Леонід Харченко, який наразі перебуває у відпустці,  звернувся до членів комісії з проханням та закликом.

— Треба приймати рішення для захисту України, допомагати військовослужбовцям, тим хто служить, тим хто захищає на фронті… Потерпіть поки з машинами, потерпіть з тими столами, меблями. Дайте перемогти ту рашистську навалу, дайте вижити Україні, — закликав військовий.

Він згадав слова колишнього мера Кременчука Олега Бабаєва щодо витрат на потреби міської влади.

— У 2014 році Бабаєв сказав: «Панове, трошки "жиру є", і хватить, треба потерпіти, пора послужити державі». І вони його слухали і робили. А коли я дивлюся на всі ці проєкти рішень, то виникає дуже багато питань. Чи треба вам та держава? Чи готові ви зробити усе для її захисту? — запитав Леонід Харченко.

Він закликав депутатів та чиновників аналізувати усі бюджетні витрати.

— Я сьогодні прийшов на ветеранський хаб. Гарний буде хаб. Але там крім його працівників більше нікого немає. Тому що ветерани зараз на війні. Хтось лікується, хтось воює. А там зроблений гарний євроремонт, гарні двері, дівчинка на вході сидить та приємно вітається… Але там не працюють ветерани. Чому? Невже у нас в місті немає ветеранів, яких можна призначити у цей хаб?.. Плитки там наклали на кілька мільйонів, — продовжив свій спіч кременчуцький активіст.

Він закликав чиновників та депутатів «зупинитися», пояснюючи, що у проєктах рішення міської ради є не потрібні у воєнний час витрати.

— Є у вас можливість, є вільні кошти в бюджеті — направляйте на оборону, на допомогу армії. Не голосуйте все гамузом, бо хтось розробив цей проєкт рішення, а хтось сказав його прийняти. Залиште «плитку» на завтра, не витрачайте на нові автомобілі — покатайтеся на старих, або у громадському транспорті. Може хоч почуєте людей… Пробуйте виживати з тим, що є, та допомагайте армії, — резюмував Леонід Харченко.

Головуючий на засіданні комісії Олександр Плескун зауважив, що міська влада та депутати саме так і працюють.

— Дивлячись на проєкти ваших рішень, то не так. Якщо будете виділяти на автомобілі по 5 млн грн, на нові меблі в кабінети, я не знаю до чого це приведе, — заперечив йому військовий.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що міська влада у Кременчуці вирішила оновити свій автопарк — понад 5,5 млн грн бюджетних коштів витратять на придбання 5 нових автівок для потреб структурних підрозділів міськвиконкому та КП «Квартирне управління».

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада депутатська комісія Рішення сесії автівки допомога військовим
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Коментарі: 1

1 524
Andron777:
Сьогодні, 17:13

Ага... Послухаються його депудятли... Фіолетова шобла хоча б на роботу та з роботи як всі прості люди на власних авто їздили, а то не тільки на роботу та з роботи, а ще й на дачу з дачі та діточок до школи з школи та тещу на ринок чи дружину до перукарні і все це за рахунок платників податків міста. Від цього і такий велики пробіг на автомобілях службових та витрата палива. А чого? Лохи заплатять...


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