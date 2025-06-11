У Кременчуці зелену зону з березами біля «Кредмашу» хочуть зробити сквером і назвати на честь Миколи Данилейка

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 150

Під час обговорення цього питання у членів комісії виникли певні суперечки

У Кременчуці зелену зону з березами біля «Кредмашу» хочуть зробити сквером і назвати на честь Миколи Данилейка. Таке питання сьогодні, 11 червня, обговорювали на засіданні комісії з питань перейменування об'єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків.

За словами голови комісії, секретаря Кременчуцької міськради Юрія Гриценка, із такою ініціативою до виконавчого комітету звернулися представники громадської організації «Кременчуцька міська організація роботодавців». Свій трудовий шлях Микола Данилейко почав токарем на Кременчуцькому автозаводі ще у 1975 році. З 1985-го працював на заводі «Кредмаш», де пройшов шлях від інженера до голови правління. З 2002 року — очолював ВАТ «Кредмаш», а пізніше став головою наглядової ради підприємства.

Юрій Гриценко також додав, що ця березова алея, яку хочуть зробити сквером та назвати на честь Данилейка, була закладена завдяки Миколі Івановичу — він був ініціатором її створення і сам долучився до висадження цих беріз.

Проте не всі цю ідею підтримали. Зокрема, проти вступила докторка історичних наук, професоркаКременчуцькогоо національного університету Ганна Капустян. На її думку, не логічно вшановувати чиновників та посадовців за те, що вони виконували свої посадові обов’язки. Також у пані Капустян виникли питання, яким чином Данилейко відстоював інтереси Кременчуцькоїгромадии у Полтавській обласній раді.

Юрій Гриценко на це відповів, що Микола Данилейко мав активну життєву позицію та був ініціатором багатьох важливих питань, про які в умовах війни наразі говорити не можна.

Попри тривале обговорення у результаті голосування 11 членів комісії підтримали пропозицію назвати сквер поблизу «Кредмашу» на честь Миколи Данилейка, двоє проголосували проти, ще один — утримався.

Нагадаємо, помер Микола Іванович Данилейко 8 квітня на 68-му році життя внаслідок хвороби. Попрощалися з ним у Кременчуці 11 квітня.