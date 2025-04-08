Помер Микола Данилейко — голова наглядової ради «Кредмашу» та почесний громадянин Кременчука

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Миколі Данилейку було 67 років. Він понад 40 років присвятив роботі на Кредмаші

У Кременчуці на 68-му році життя помер Микола Іванович Данилейко — голова наглядової ради заводу «Кредмаш», член виконавчого комітету Кременчуцької міськради, почесний громадянин міста. Про це стало відомо 8 квітня. За попередніми даними, смерть настала внаслідок хвороби.

Що відомо про Миколу Данилейка

Микола Іванович народився 2 листопада 1957 року в селі Кузубівка Хорольського району. Освіту здобув у Харківському політехнічному інституті (інженер-механік) та Кременчуцькому політехнічному університеті (економіст).

Свій трудовий шлях почав токарем на Кременчуцькому автозаводі ще у 1975 році. З 1985-го працював на заводі «Кредмаш», де пройшов шлях від інженера до голови правління. З 2002 року — очолював ВАТ «Кредмаш», а пізніше став головою наглядової ради підприємства.

Визнання та нагороди:

Орден «За заслуги» III ступеня

Почесна грамота Кабміну та Верховної Ради України

Звання «Почесний громадянин Кременчука»

Орден Святого Миколая Чудотворця та інші відзнаки.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним, друзям і колективу заводу «Кредмаш».