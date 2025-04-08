Помер Микола Данилейко — голова наглядової ради «Кредмашу» та почесний громадянин Кременчука

У Кременчуці на 68-му році життя помер Микола Іванович Данилейко — голова наглядової ради заводу «Кредмаш», член виконавчого комітету Кременчуцької міськради, почесний громадянин міста. Про це стало відомо 8 квітня. За попередніми даними, смерть настала внаслідок хвороби.
Микола Іванович народився 2 листопада 1957 року в селі Кузубівка Хорольського району. Освіту здобув у Харківському політехнічному інституті (інженер-механік) та Кременчуцькому політехнічному університеті (економіст).
Свій трудовий шлях почав токарем на Кременчуцькому автозаводі ще у 1975 році. З 1985-го працював на заводі «Кредмаш», де пройшов шлях від інженера до голови правління. З 2002 року — очолював ВАТ «Кредмаш», а пізніше став головою наглядової ради підприємства.
Визнання та нагороди:
Орден «За заслуги» III ступеня
Почесна грамота Кабміну та Верховної Ради України
Звання «Почесний громадянин Кременчука»
Орден Святого Миколая Чудотворця та інші відзнаки.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним, друзям і колективу заводу «Кредмаш».
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