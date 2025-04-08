На Вінниччині затримали депутатку селищної ради, яка вимагала у дружини загиблого воїна хабар за демобілізацію її сина

Сьогодні, 18:31 Переглядів: 3

У разі відмови платити депутатка разом зі своїми спільниками погрожувала жінці створенням штучних перешкод при звільненні її сина з військової служби

Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували на Вінниччині ще одну схему вимагання грошей у сімей українських захисників.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За результатами комплексних заходів затримано депутатку однієї із селищних рад Вінницької області, яка разом з місцевим адвокатом та його спільником вимагали гроші з родини загиблого воїна ЗСУ. В обмін на хабар зловмисники обіцяли постраждалій пришвидшити процедуру демобілізації її сина-військового, який разом із батьком воював на фронті.

За попередньою інформацією, у разі відмови платити депутатка та адвокат погрожували жінці створенням штучних перешкод при звільненні сина з військової служби. Правоохоронці задокументували злочинні дії та затримали зловмисників «на гарячому» під час передачі грошей від потерпілої.

За матеріалами справи, зловмисники обрали собі жертву, дізнавшись про отримання нею грошової компенсації за загибель на полі бою свого чоловіка.

Зловмисники намагалися отримати «відсоток» від отриманої суми грошової допомоги, який згодом планували розподілити між собою.

Під час обшуків у затриманих вилучені мобільні телефони та інші речові докази злочинної діяльності.

Наразі всім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (підбурювання до закінченого замаху на надання службовій особі неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, минулого року ми писали, як СБУ затримала банду рекетирів з Черкас, які вибивали гроші із сім’ї загиблого захисника України.