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У Кременчуці десятки актуальних вакансій: кого шукають роботодавці цього тижня

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 307

 Публікуємо добірку пропозицій роботи в місті — від робітничих професій до спеціалістів

У Кременчуці відкрито десятки вакансій у різних сферах. Пропонуємо свіжу добірку пропозицій, що актуальні цього тижня — від автослюсаря до бухгалтера, від двірника до дефектоскопіста.

Автомобільна та технічна сфера:

  • Автослюсар (СТО «Авто Сіті») — з/п 20–50 тис. грн/міс, тел. 097-241-90-99
  • Водій вантажного авто (ТОВ НВП «Укркомцентр») тел. 067-530-40-19
  • Водій-механік, автослюсар (АТ «Вепр») — можливо пенсійного віку, тел. 068-679-69-69
  • Головний механік на підприємство — висока з/п, тел. 063-108-69-08
  • Зварювальники, кранівники, оператори — ТОВ «Укркомцентр», тел. 067-530-40-19

Офісні спеціальності та контроль:

  • Бухгалтер (ТОВ «Світова канцелярія») — з/п 18 тис. грн, тел. 067-262-93-85
  • Контролери КПП, охоронці — з/п 13–16 тис. грн, тел. 097-090-51-07, 068-679-69-69

Харчова сфера:

  • Кухарі, помічники, м’ясники, посудомийниці, прибиральниці, продавці — магазин «Секрет», тел. 067-886-66-76

Промисловість і виробництво:

  • Піскоструминник, свердлувальник, терміст, різальник металу — ТОВ «Укркомцентр», тел. 067-530-40-19
  • Робітники на виробництво плитки, тел. 067-110-44-74

Будівництво та ремонт:

  • Підсобники, фасадники, сантехніки — з/п до 20 тис. грн, тел. 097-222-41-47, 097-545-71-54

Різноробочі:

  • На рейкозварювальний поїзд — з/п 20+ тис. грн + добові, тел. 098-466-01-12
  • У приватний сектор, склади, бази — з/п від 8 до 20 тис. грн, тел. 068-304-72-72, 097-970-19-65

Інше:

  • Дефектоскопіст, машиніст компресорної установки — Укрзалізниця, тел. 098-466-01-12
  • Помічниці для догляду за літніми — можливо з проживанням, тел. 095-836-72-40
  • Прибиральниця на базу відпочинку в с. Кияшки — з проживанням, тел. 098-302-15-42

Актуальні вакансії оновлюються щотижня. Нагадаємо, що «Кременчуцький Телеграф» завжди шукає журналістів та рекламних менеджерів.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: робота робота у Кременчуці вакансія
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