Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У середа, 9 квітня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Академіка Маслова
вул. Академіка Маслова, 17/9
вул. Івана Мазепи, 7
вул. Перемоги, 32/5, 34
вул. Софіївська, 6
пров. Композитора Вербицького, 1
пров. Композитора Вербицького, 2Б-16
пров. Новогеоргіївський, 10А
пров. Олександра Олеся, 45
пров. Парковий, 2Б, 18/2-20/2
пров. Спаський, 1-9А
пров. Транспортний, 1-28
пров. Шкільний, 18/5
туп. Максима Рильського, 1-10
вул. Академіка Герасимовича, 23/2, 29/16
вул. Басейна, 4-26/93
вул. Батуринська, 1-21
вул. Давида Кострова, 2/37
вул. Деповська, 62-100
вул. Дніпровська, 1-28
вул. Івана Багряного, 1/39
вул. Івана Дзюби, 3-36
вул. Капітана Мовчана, 1-26
вул. Кавалерійська, 1/56-11А
вул. Максима Кривоноса, 20/1-25
вул. Максима Кривоноса, 26-40
вул. М.Кучми, 65-94
вул. Новоіванівська, 17А-38
вул. Олександра Халаменюка, 10, 10А, 10Б, 12, 14
вул. Олександрійська, 1-3
вул. Олександрійська, 28-89
вул. Паризька, 14/35
вул. Паризька, 2/32-12
вул. Рєпіна, 1/30-20/26
вул. Рєпіна, 2/26-8
вул. Старшого лейтенанта Кагала, 52-63/24
вул. Силікатна, 1/19-15
вул. Щаслива, 2-40
вул. Ярмаркова, 2/5-20
пров. Силікатний, 1-18
пров. Столярний, 1-22
пров. Тихий, 1-8
пров. Бахмацький, 1-20
пров. Верхньо-дніпровський, 7
пров. Винахідників Бикових, 3-18
пров. Марка Кропивницького, 1-14
туп. Глобинський, 16-41А
вул. Бетонна, 126, 128, 128А
вул. Василя Симоненка, 16/1
вул. Вітчизняна, 5-20
вул. Газопровідна, 4-30
вул. Гійома Боплана, 77-92
вул. Івана Приходька, 112-135
вул. Карпенка-Карого, 2-15
вул. Кохнівська, 2/1-43
вул. Максима Кропивницького, 1-52
вул. Олександрійська, 1-3
вул. Покровська, 14А, 17/47, 19
вул. Салганна, 3, 5/1
вул. Сержанта Філіппова, 3-33
вул. Хімічна, 1/2
вул. Експресівська, 1-48
вул. Полковника Оксанченка, 2
Бар'єрний, 7-12
В. Константиновича
Весняна
вул. Ботанічна
вул. Бригадна
вул. Громадянська
вул. Кільцева
вул. Кооперативна, 1-28/75
вул. Кооперативна, 1А-2Б
вул. М. Пирогова
вул. Нескорених
вул. Проліскова
вул. Спокійна
вул. Ю. Кондратюка
вул. Ю. Липи
пр. Весняний
пр. Луговий, 10-25
пров. А. Волошина
пров. Бакинський, 9-12
туп. Пугачова
Луговий, 17-37
просп. Полтавський
просп. Полтавський, 277/2-281
вул. Горліса-Горського, 3-10
туп. Урожайний, 2
вул. Київська, 64-121
вул. Ярова, 1-7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
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