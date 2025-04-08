В Горішніх Плавнях ввели в експлуатацію газопоршневу когенераційну установку

На центральній котельні Горішніх Плавнів введене в експлуатацію комплексне обладнання, важливе для забезпечення автономної роботи системи централізованого опалення міста в умовах тривалих відключень електроенергії. Це когенераційна газопоршнева установка, яка слугуватиме для центральної котельні альтернативним джерелом електропостачання
Минулого тижня на центральній котельні відбулося урочисте введення в експлуатацію газопоршневої когенераційної установки — комплексного обладнання, що відзначається високою ефективністю. У заході взяли участь міський голова Дмитро Биков, його заступники Олександр Чуприна й Іван Павленко, секретар Горішньоплавнівської міської ради Сергій Олешко, директор КВП «Теплоенерго» Павло Сніжко, заступниця керуючого філією АТ «Укрексімбанк» у Полтаві Юлія Сліпченко, головний енергетик і начальник цеху мереж і підстанцій Полтавського ГЗК Костянтин Богатирьов і Олександр Іванець, представники компанії-підрядника ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство "Котлогаз"».
Дмитро Биков разом із Юлією Сліпченко й Павлом Сніжком перерізали символічну червону стрічку перед входом до майданчика, де встановлена когенераційна установка.Учасники заходу оглянули нове обладнання.
У випадку повної відсутності електропостачання, зауважив Дмитро Биков, когенераційну установку використовуватимуть як джерело електроенергії для обладнання котельні, щоб подавати теплову енергію для споживачів.
За інформацією Дмитра Бикова, електрична потужність когенераційної установки становить 1 МВт, теплова потужність — 1,2 МВт. Мер зазначив, що вартість виробленої новітнім устаткуванням електроенергії складатиме 6,5-7 грн за кВт-год, що суттєво нижче ціни, за якою зараз її купує підприємство на енергоринку (10,7 грн за кВт-год). А отримана під час виробництва когенераційною установкою електрики теплова енергія буде спрямовуватися до міської тепломережі.
Він підкреслив, що «встановлення когенераційної установки — значний крок у досягненні енергетичної незалежності міста». За інформацією міського голови, загальна вартість впровадження проєкту зі встановлення на центральній котельній газопоршневої когенераційної установки становить 78 млн грн. Джерелом його фінансування є бюджет Горішньоплавнівської громади, але з огляду на значний обсяг коштів, необхідних для оперативного проведення будівельно-монтажних та пуско-налагоджувальних робіт, із державними органами було узгоджено надання кредитних ресурсів в АТ «Укрексімбанк» на сприятливих для громади умовах.
Як підкреслив Дмитро Биков, «виконано велику роботу, але вона не була б можливою, якби не було реалізовано проєкт із переоснащення центральної котельні ще до повномасштабної війни».
У рамках реконструкції було встановлено три газових котли Bosch Unimat UT-HZ загальною потужністю 90 МВт.
Своєю чергою Юля Сліпченко підкреслила, що «державний "Укрексімбанк" завжди підтримує реалізацію проєктів територіальних громад, комунальних підприємств».
Як розповів Павло Сніжко, роботи з розробки та впровадження проєкту розпочалися у травні минулого року. «Було прийняте рішення про фінансування проєктних розробок, потім виділили кошти на придбання когенераційної установки, затим було вирішене питання про виділення кредитних коштів», — вказав очільник КВП «Теплоенерго». Він наголосив, що це «дуже важливий проєкт» із забезпечення автономної роботи системи централізованого опалення в місті в умовах тривалих відключень електроенергії і розкрив деталі його впровадження.
Пуско-налагоджувальні роботи, повідомив він, були розпочаті в середині лютого поточного року.
Він зауважив, що за період роботи когенераційної установки для потреб котельні вже вироблено 200 тис. кВт-год енергії.
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