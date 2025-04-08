В Горішніх Плавнях ввели в експлуатацію газопоршневу когенераційну установку

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 79 Партнерський проєкт

На центральній котельні Горішніх Плавнів введене в експлуатацію комплексне обладнання, важливе для забезпечення автономної роботи системи централізованого опалення міста в умовах тривалих відключень електроенергії. Це когенера­ційна газопоршнева установка, яка слугуватиме для центральної котельні альтернативним джерелом електропостачання

Минулого тижня на центральній котельні відбулося урочисте введення в експлуатацію газопоршневої когенераційної установки — комплексного обладнання, що відзначається високою ефективністю. У заході взяли участь міський голова Дмитро Биков, його заступники Олександр Чуприна й Іван Павленко, секретар Горішньоплавнівської міської ради Сергій Олешко, директор КВП «Теплоенерго» Павло Сніжко, заступниця керуючого філією АТ «Укрексімбанк» у Полтаві Юлія Сліпченко, головний енергетик і начальник цеху мереж і підстанцій Полтавського ГЗК Костянтин Богатирьов і Олександр Іванець, представники компанії-підрядника ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство "Котлогаз"».

Електрика й тепло

Дмитро Биков разом із Юлією Сліпченко й Павлом Сніжком перерізали символічну червону стрічку перед входом до майданчика, де встановлена когенераційна установка.Учасники заходу оглянули нове обладнання.

«Для центральної котельні міста придбано надсучасну газопоршневу установку. Це устаткування виготовлено всесвітньо відомим виробником поршневих двигунів, генераторних установок і когенераційних систем — австрійською компанією INNIO Jenbacher, — наголосив мер. — Наше головне завдання в надскладних умовах війни, коли майже щодня руйнуються енергетичні об’єкти України — забезпечити безперебійним постачанням електричної енергії котельню, яка забезпечує тепловою енергією та гарячою водою 85% споживачів міста. Це населення, заклади охорони здоров’я, освіти, комунальні підприємства».

У випадку повної відсутності електропостачання, зауважив Дмитро Биков, когенераційну установку використовуватимуть як джерело електроенергії для обладнання котельні, щоб подавати теплову енергію для споживачів.

«Ця установка на 100% забезпечить автономну роботу нашої центральної котельні. А коли буде штатне електропостачання, то це універсальне обладнання забезпечить можливість економити енергоресурси й фінанси», — підкреслив міський голова.

За інформацією Дмитра Бикова, електрична потужність когенераційної установки становить 1 МВт, теплова потужність — 1,2 МВт. Мер зазначив, що вартість виробленої новітнім устаткуванням електроенергії складатиме 6,5-7 грн за кВт-год, що суттєво нижче ціни, за якою зараз її купує підприємство на енергоринку (10,7 грн за кВт-год). А отримана під час виробництва когенераційною установкою електрики теплова енергія буде спрямовуватися до міської тепломережі.

«В Україні ми першопрохідці в розвитку цього напряму [виробництва енергії для комунальних потреб — Ред.]. Ідея придбання та встановлення когенераційної газопоршневої установки виникла рік тому. Цей проєкт є технічно складним, виникали певні труднощі, але все позаду, ми отримали досвід і гарний результат», — зазначив міський голова.

Він підкреслив, що «встановлення когенераційної установки — значний крок у досягненні енергетичної незалежності міста». За інформацією міського голови, загальна вартість впровадження проєкту зі встановлення на центральній котельній газопоршневої когенераційної установки становить 78 млн грн. Джерелом його фінансування є бюджет Горішньоплавнівської громади, але з огляду на значний обсяг коштів, необхідних для оперативного проведення будівельно-монтажних та пуско-налагоджувальних робіт, із державними органами було узгоджено надання кредитних ресурсів в АТ «Укрексімбанк» на сприятливих для громади умовах.

Невтрачений час

Як підкреслив Дмитро Биков, «виконано велику роботу, але вона не була б можливою, якби не було реалізовано проєкт із переоснащення центральної котельні ще до повномасштабної війни».

У рамках реконструкції було встановлено три газових котли Bosch Unimat UT-HZ загальною потужністю 90 МВт.

«Я вважаю, що такої котельні, як у нашому місті, в Україні більше немає. А залучення до всього технологічного циклу ще й газопоршневої когенераційної установки забезпечує надійну автономну роботу. Когенерація є високоефективним використанням первинного джерела енергії — газу для отримання двох видів енергії — електричної та теплової. Шляхом спільного використання електричної та теплової енергії когенераційна установка має високий ККД — до 87%», — підсумував очільник громади.

Своєю чергою Юля Сліпченко підкреслила, що «державний "Укрексімбанк" завжди підтримує реалізацію проєктів територіальних громад, комунальних підприємств».

«Дуже радіємо, що сприяли реалізації такого потужного і важливого для громади проєкту. Дуже вдячні за вибір нашого банку і задоволені, що все вийшло. Нас запрошують на відкриття нових об’єктів. Для нас це важливо», — наголосила представниця фінустанови.

Досягнуті результати

Як розповів Павло Сніжко, роботи з розробки та впровадження проєкту розпочалися у травні минулого року. «Було прийняте рішення про фінансування проєктних розробок, потім виділили кошти на придбання когенераційної установки, затим було вирішене питання про виділення кредитних коштів», — вказав очільник КВП «Теплоенерго». Він наголосив, що це «дуже важливий проєкт» із забезпечення автономної роботи системи централізованого опалення в місті в умовах тривалих відключень електроенергії і розкрив деталі його впровадження.

«Багато систем, які вже працюють, не потребували реконструкції. Трубопроводи, система газозабезпечення і мережі теплопостачання на котельні — існуючі», — зауважив Павло Сніжко.

«Підрядна організація ТОВ «ВКП "Котлогаз"» розробила робочий проєкт, виконала погодження дозвільної документації в Міністерстві довкілля, придбала установку, підготувала будівельний майданчик і провела монтажні роботи», — наголосив керівник КВП.

Пуско-налагоджувальні роботи, повідомив він, були розпочаті в середині лютого поточного року.

«Із 4 березня установка працює безперервно та виробляє електроенергію, щоб забезпечити роботу одного мережевого насоса й основну частину навантаження нашої центральної магістралі. Зараз працюємо за паралельною схемою: зовнішнє мережеве постачання і когенерація енергії. Введення в роботу когенераційної установки — це новий досвід для наших працівників. Сьогодні вони вже опанували всі необхідні навички обслуговування установки», — зазначив Павло Сніжко.

Він зауважив, що за період роботи когенераційної установки для потреб котельні вже вироблено 200 тис. кВт-год енергії.

«Економія склала майже 1 млн грн за два тижні роботи. Але, на жаль, економія не зможе вплинути на зниження тарифу для населення. Тому що тариф на теплопостачання і гарячу воду для населення є збитковим. У нашій тарифній складовій закладена вартість 1 кВт-год електроенергії лише 3 грн, а ми її купуємо за 10,7 грн. Різницю в тарифах держава не компенсує. Тільки завдяки місцевому бюджету ми справляємося з цим навантаженням і надаємо вчасно послуги не лише в опалювальний період. Зокрема, гарячу воду споживачі мають і в літній період. Це характерно для дуже малої кількості міст в Україні», — підсумував очільник КВП «Теплоенерго».