У 2024 році на оборону та безпеку витратили 2,97 трлн із 4,49 трлн грн видатків державного бюджету

Вчора, 22:00 Переглядів: 83

Це на 326,9 млрд грн більше, ніж було витрачено у 2023 році

Сьогодні, 8 квітня, Кабмін схвалив звіт Мінфіну про виконання державного бюджету України на 2024 рік. У звіті зазначається, що фінансування сектору безпеки та оборони країни залишається беззаперечним пріоритетом уряду. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Понад три роки Україна рішуче протистоїть повномасштабній збройній агресії РФ в умовах екстремальної невизначеності, безперервних інтенсивних бойових дій та атак на цивільну інфраструктуру. Попри безпрецедентні виклики уряд зберігає макрофінансову стабільність країни, забезпечуючи фінансування всіх пріоритетних видатків: сектору безпеки і оборони, соціального захисту та відновлення критичної інфраструктури.

Доходи державного бюджету України у 2024 році становили 3,12 трлн грн, що на 1 трлн 212 млрд грн більше, ніж показники затвердженого Верховною Радою закону про держбюджет зі змінами.

473,9 млрд грн доходу — це гранти від міжнародних партнерів. Завдяки системній роботі з залучення фінансування на міжнародній арені видатки на соціальний захист і забезпечення були профінансовані вчасно та у повному обсязі.

Видатки державного бюджету України у 2024 році становили 4,49 трлн гривень. Це на 473,5 млрд грн або на 11,8% більше, ніж у 2023 році.

Фінансування сектору безпеки і оборони

Видатки на сектор становили 2,97 трлн гривень (38,9% до ВВП). Це на 326,9 млрд грн більше, ніж у 2023 році. Фінансування сектору безпеки та оборони країни залишається беззаперечним пріоритетом уряду.

Фінансування соціальних видатків

Фінансування соціальних видатків у 2024 році було здійснено в обсязі 579,2 млрд гривень, що на 45,1 млрд грн (або +8,4%) більше за показник 2023 року.

Фінансування відновлення

Фінансування капітальних видатків державного бюджету в зв’язку із ліквідацією наслідків збройної агресії РФ, будівництвом та обладнанням фортифікацій та відновлення інфраструктури збільшили до 306 млрд грн, що на 97,1 млрд грн більше ніж у 2023 році.

У звіті також зазначається, що дефіцит державного бюджету виконано в межах значно нижче встановленого законом граничного показника (фактично — 17,7% ВВП при плані у 24,2% ВВП).

Міністерство фінансів продовжує здійснювати ефективну боргову політику. У 2024 році було проведено реструктуризацію державних єврооблігацій, що стало важливим кроком для забезпечення бюджетної стабільності та збереження фінансових ресурсів України, необхідних для продовження фінансування нашої оборони.

На внутрішньому ринку за рахунок випуску ОВДП залучено 638,4 млрд грн, а зовнішніх ринках — понад 1 трлн 900 млрд грн.

Нагадаємо, у березні «Кременчуцький Телеграф» писав, на що витратили понад 538 млрд грн з державного бюджету України у січні-лютому 2025 року.

У листопаді минулого року ми повідомляли, що Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2025 рік та що пріоритетом цього бюджету буде оборона. З рекордних видатків наступного року на рівні 3,94 трлн грн видатки на оборону становлять 2,22 трлн грн.

Ми також писали, що передбачає державний бюджет України на 2025 рік, з посиланням на інформацію міністерства фінансів України, яке надало основні цифри видатків на 2025 рік.