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Освіта, Полтавщина

На Полтавщині працюють над розширенням екзаменаційних центрів для складання НМТ

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 198

 

Складатимуть національний мультипредметний тест в області цьогоріч більше охочих, ніж торік

На Полтавщині працюють над розширенням мережі округів і тимчасових екзаменаційних центрів, де абітурієнти цьогоріч складатимуть національний мультипредметний тест. Про це інформує т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

За його словами, ще одним пріоритетним завданням підготовки області до складання НМТ — оснащення усіх центрів комп’ютерною технікою.

Системно працюємо над тим, аби створити максимально комфортні умови для абітурієнтів — безпечні та без додаткових хвилювань. Цьогоріч для участі в тестуванні зареєструвалося більше людей, ніж торік. Загалом очікуємо майже 13 тисяч учасників НМТ, — заявив Когут.

Нині ж в області на всіх рівнях триває підготовка до НМТ та фахових випробувань, зокрема облаштовуються екзаменаційні центри з дотриманням усіх заходів безпеки. Облаштування таких екзаменаційних центрів перебуває на постійному контролі у керівництва ПОВА.

Нагадаємо, у Кременчуці також триває підготовка екзаменаційних центрів до складання НМТ.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: НМТ освіта
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