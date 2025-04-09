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Як відновити втрачений військовий квиток — роз'яснення Мінюсту

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 134

Втрата або пошкодження військового квитка є адміністративним правопорушенням згідно зі статтею 211 КУпАП. За це передбачено штраф від 510 до 850 гривень, а у разі повторного порушення або під час дії воєнного стану – від 850 до 1700 гривень

В Міністерстві юстиції розповіли, як діяти у разі втрати військового квитка. Там зазначили, що військовий квиток може існувати як в електронному, так і в паперовому вигляді, проте саме паперовий документ залишається обов’язковим для низки процедур. Зокрема, без нього неможливо внести зміни до облікових даних або знятися з військового обліку.

Для відновлення втраченого військового квитка

військовозобов’язаним, призовникам або резервістам треба:

  • Подати заяву керівнику районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та вказати обставини втрати;
  • Матове кольорове фото 3×4 см
  • Паспорт
  • Пошкоджений документ або його залишки (за наявності).

Рішення про повторну видачу військового квитка приймається керівником ТЦК та СП.

військовослужбовцям:

Подати рапорт командиру про причини втрати. По факту розгляду рапорту буде розпочате службове розслідування. Після його завершення надати такі документи:

  • Рапорт про причини втрати військового квитка
  • Паспорт
  • Матове фото 3×4 см без куточка
  • Пошкоджений документ або його залишки (за наявності)
  • Витяг з наказу про результати службового розслідування (якщо документ втрачено).

— Документ має бути замінений протягом п’яти робочих днів з дати реєстрації заяви в районному (міському) ТЦК та СП або його відділі.

Відновлення військового квитка є важливою процедурою, що вимагає своєчасного звернення до відповідних органів та надання необхідних документів. Дотримання встановленого порядку дозволяє оперативно отримати новий документ та допоможе уникнути можливих правових наслідків, пов’язаних із його втратою або пошкодженням, — зазначили в Мінюсті.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: війна військовий квиток
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