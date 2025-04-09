Шлюб у смартфоні: Мінцифра відкрила окремий запис на онлайн-одруження для військових

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 86

Захисники та захисниці можуть одружитися онлайн з пріоритетом — через «Дію»

Відтепер військовослужбовці, які захищають Україну, мають пріоритет у виборі дати та часу для реєстрації шлюбу онлайн через «Дію». Про це повідомили в пресслужбі порталу державних послуг.

Чому це важливо

Для багатьох захисників і захисниць онлайн-шлюб — єдина можливість офіційно побратися, адже вони не можуть фізично прийти до ДРАЦСу під час служби.

Завдяки сервісу «Шлюб онлайн», процедура — від подання заяви до реєстрації — проходить повністю дистанційно, без черг і установ. Усе, що потрібно — смартфон і доступ до інтернету.

Як подати заявку:

Відкрити застосунок «Армія+».

Обрати розділ «Сервіси» → «Шлюб онлайн».

Вас автоматично перенаправить у «Дію», де доступний пріоритетний запис.

Обрати дату, заповнити заяву, вказати, чи змінюється прізвище, і куди доставити свідоцтво.

Підписати все Дія.Підписом.

У день церемонії ви отримаєте посилання на онлайн-реєстрацію — участь бере працівник Цифрового ДРАЦСу. Процедура триває до 30 хвилин.

Статистика сервісу:

понад 4 000 пар вже одружились онлайн,

понад 19 000 заяв подано,

понад 2 мільйони людей зробили пропозицію через «Дію».

Раніше через «Дію» можна було подати заяву на шлюб, але зараз цей процес максимально спростили — усе, включно з церемонією, відбувається онлайн.