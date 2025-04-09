Шлюб у смартфоні: Мінцифра відкрила окремий запис на онлайн-одруження для військових

Відтепер військовослужбовці, які захищають Україну, мають пріоритет у виборі дати та часу для реєстрації шлюбу онлайн через «Дію». Про це повідомили в пресслужбі порталу державних послуг.
Для багатьох захисників і захисниць онлайн-шлюб — єдина можливість офіційно побратися, адже вони не можуть фізично прийти до ДРАЦСу під час служби.
Завдяки сервісу «Шлюб онлайн», процедура — від подання заяви до реєстрації — проходить повністю дистанційно, без черг і установ. Усе, що потрібно — смартфон і доступ до інтернету.
У день церемонії ви отримаєте посилання на онлайн-реєстрацію — участь бере працівник Цифрового ДРАЦСу. Процедура триває до 30 хвилин.
Раніше через «Дію» можна було подати заяву на шлюб, але зараз цей процес максимально спростили — усе, включно з церемонією, відбувається онлайн.
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