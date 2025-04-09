На Полтавщині фіксують випадки хвороби Лайма

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 258

Від початку року вже зафіксовано 11 випадків хвороби — менше, ніж торік, але лікарі попереджають про високі ризики

З початку 2025 року на Полтавщині зафіксували 11 випадків хвороби Лайма (бореліозу), що на шість менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це Суспільному повідомив епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Олександр Перцевий.

Хворобу переносять іксодові кліщі, які мешкають у високій траві, кущах, сухостоях. Через теплу зиму активність кліщів зросла — сезон почався раніше і триватиме довше.

Як проявляється хвороба Лайма:

інкубаційний період: 1–45 днів (найчастіше — 7–14);

перша ознака — кільцеподібна еритема (почервоніння, що розширюється і блідне у центрі), але вона з’являється не у всіх;

додаткові симптоми: головний біль, температура, біль у суглобах, слабкість;

у пізній стадії — менінгіт, ураження нервової системи, серця, хронічна втома та навіть інвалідність.

За словами лікарів, вийняти кліща протягом перших 24 годин — шанс не захворіти зростає. Якщо кліща вийняли самостійно, його слід зберегти в пакетику і віднести на аналіз, або ж здати кров на антитіла до борелій.

Статистика захворюваності:

2022 рік — 367 випадків

2023 рік — 497 випадків

2024 рік — 488 випадків.

Щеплення проти хвороби Лайма не існує.

Лікарі радять:

обирати закритий одяг при прогулянках у лісі або парках;

використовувати репеленти;

після прогулянки оглядати тіло та одяг.

Хвороба Лайма — одна з найпоширеніших інфекцій, що передається через кліщів в Україні.

Нагадаємо, минулого року росіяни почали ширити у мережі фейки про те, що на Полтавщині збільшилася кількість випадків захворювання на хворобу Лайма через брак комунальників, яких мобілізували на фронт.