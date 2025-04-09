На Полтавщині фіксують випадки хвороби Лайма

Від початку року вже зафіксовано 11 випадків хвороби — менше, ніж торік, але лікарі попереджають про високі ризики
З початку 2025 року на Полтавщині зафіксували 11 випадків хвороби Лайма (бореліозу), що на шість менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це Суспільному повідомив епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Олександр Перцевий.
Хворобу переносять іксодові кліщі, які мешкають у високій траві, кущах, сухостоях. Через теплу зиму активність кліщів зросла — сезон почався раніше і триватиме довше.
За словами лікарів, вийняти кліща протягом перших 24 годин — шанс не захворіти зростає. Якщо кліща вийняли самостійно, його слід зберегти в пакетику і віднести на аналіз, або ж здати кров на антитіла до борелій.
Щеплення проти хвороби Лайма не існує.
Хвороба Лайма — одна з найпоширеніших інфекцій, що передається через кліщів в Україні.
Нагадаємо, минулого року росіяни почали ширити у мережі фейки про те, що на Полтавщині збільшилася кількість випадків захворювання на хворобу Лайма через брак комунальників, яких мобілізували на фронт.
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