Як збирати по три відра картоплі з куща — корисні поради

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 85

Картопля активно вирощується на більшості присадибних ділянок у нашій країні. І хоча культура досить невибаглива, щоб збирати коренеплоди відрами, необхідно підживлювати рослину

Добрива для картоплі відіграють ключову роль у забезпеченні її здорового росту та врожайності. Найчастіше використовуються азотні, фосфорні та калійні добрива, які сприяють розвитку кореневої системи, формуванню красивих і сильних картопляних клубнів та підвищенню вмісту поживних речовин у врожаї.

Для приготування ефективного добрива 5 г борної кислоти ретельно розчиняємо в склянці окропу, додаємо 50 мл перекису водню і заливаємо відром води.

В отриману суміш потрібно також насипати марганцівки об’ємом приблизно 3 сірникові головки. Склянку такого підживлення вносимо під кожен кущик картоплі.

Також можна скористатися іншим рецептом. 15 склянок перегною та 10 чайних ложок сечовини слід перемішати та обробити отриманим засобом приблизно 10 метрів картопляної грядки.

Третій варіант полягає в тому, що до 30 столових ложок деревної золи потрібно додати 10 чайних ложок сульфату калію. Отриманої суміші вистачить на 10 м грядок.

Такі добрива сприятимуть активному зростанню та зміцненню стебел культури, простимулюють цвітіння та прискорять утворення бульб.