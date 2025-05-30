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Скільки коштують ягоди та овочі у Кременчуці: черешня відучора вдвічі подешевшала

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 365

 На місцевих ринках — полуниця, черешня, молоді овочі та навіть розсада

У Кременчуці стрімко знизились ціни на сезонні ягоди. На «Центральному» ринку черешня, яка ще вчора коштувала 400 гривень за кілограм, сьогодні вже продається по 200–250 грн.

Полуниця на прилавках переважно з заходу України, але можна знайти і місцеву. Сьогодні її ціна — 170–180 грн/кг, хоча ще вчора вона була по 200–220 грн.

Серед іншого на ринку продають:

  • Огірки — по 55 грн/кг
  • Помідори — 130–140 грн/кг, місцеві — з Омельника
  • Капусту молоду — по 35 грн/кг
  • Кабачки — 85 грн/кг
  • Броколі та цвітну капусту — по 75–80 грн/кг
  • Картоплю молоду — від 60 до 100 грн/кг (залежно від сорту)
  • Моркву, цибулю — по 55–77 грн/кг
  • Лохину — 85 грн за 100 г

На прилавках багато зелені, свіжих фруктів та навіть розсади — городній сезон триває, хоч весна й прохолодна.

Фото: Леся Лазоренко

Нагадаємо, Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби регулярно проводить моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району. За їх інформацією, капусту продають по 45-47 грн, цибулю по 30 грн, моркву по 40 грн, а картоплю — по 30 грн.


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Автор: Руслана Горгола Фото: Леся Лазоренко
Теги: овочі фрукти ціни ягоди полуниця черешня картопля Центральний ринок
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