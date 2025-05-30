Скільки коштують ягоди та овочі у Кременчуці: черешня відучора вдвічі подешевшала

У Кременчуці стрімко знизились ціни на сезонні ягоди. На «Центральному» ринку черешня, яка ще вчора коштувала 400 гривень за кілограм, сьогодні вже продається по 200–250 грн.
Полуниця на прилавках переважно з заходу України, але можна знайти і місцеву. Сьогодні її ціна — 170–180 грн/кг, хоча ще вчора вона була по 200–220 грн.
На прилавках багато зелені, свіжих фруктів та навіть розсади — городній сезон триває, хоч весна й прохолодна.
Нагадаємо, Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби регулярно проводить моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району. За їх інформацією, капусту продають по 45-47 грн, цибулю по 30 грн, моркву по 40 грн, а картоплю — по 30 грн.
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