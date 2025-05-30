Скільки коштують ягоди та овочі у Кременчуці: черешня відучора вдвічі подешевшала

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 365

На місцевих ринках — полуниця, черешня, молоді овочі та навіть розсада

У Кременчуці стрімко знизились ціни на сезонні ягоди. На «Центральному» ринку черешня, яка ще вчора коштувала 400 гривень за кілограм, сьогодні вже продається по 200–250 грн.

Полуниця на прилавках переважно з заходу України, але можна знайти і місцеву. Сьогодні її ціна — 170–180 грн/кг, хоча ще вчора вона була по 200–220 грн.

Серед іншого на ринку продають:

Огірки — по 55 грн/кг

— по 55 грн/кг Помідори — 130–140 грн/кг, місцеві — з Омельника

— 130–140 грн/кг, місцеві — з Омельника Капусту молоду — по 35 грн/кг

— по 35 грн/кг Кабачки — 85 грн/кг

— 85 грн/кг Броколі та цвітну капусту — по 75–80 грн/кг

— по 75–80 грн/кг Картоплю молоду — від 60 до 100 грн/кг (залежно від сорту)

— від 60 до 100 грн/кг (залежно від сорту) Моркву, цибулю — по 55–77 грн/кг

— по 55–77 грн/кг Лохину — 85 грн за 100 г

На прилавках багато зелені, свіжих фруктів та навіть розсади — городній сезон триває, хоч весна й прохолодна.

















































Фото: Леся Лазоренко